Обошел Россию и Польшу. МИД Украины назвал Китай крупнейшим торговым партнером за 2020 год

Объем торговли между странами за прошлый год увеличился на 20%, до 15 миллиардов долларов.

Украина за 11 месяцев 2020 года экспортировала товаров в Китай на 6,3 млрд долларов, что почти в два раза больше, чем годом ранее, — сообщает пресс-служба МИД. Состоялся телефонный разговор глав иностранных ведомств Китая и Украины.

Роста удалось достичь благодаря увеличению спроса в Китае на украинские продовольственные товары. Суммарно товарооборот (экспорт+импорт) с Китаем достиг 15 млрд долларов.

Импорт в Украину из Китая составил 8,3 млрд долларов, это на 12,1% меньше, чем в 2019 году. Причина уменьшения импорта — коронавирус. Из-за пандемии пострадала мировая торговля, в том числе и экспорт Китая в другие страны.

"В этом году Украина и Китай отмечают 10 лет с момента объявления стратегического партнерства, а Украина отмечает 30 лет с момента независимости. Надеюсь, что на этом фоне Украина и Китай смогут показать позитивные результаты в двухсторонних отношениях", — заявил Дмитрий Кулеба.

На втором месте по экспорту Украиной разместилась Польша, туда страна экспортировала товаров на 3,3 млрд долларов. На третьем месте Россия — 3,24 млрд долларов. Экспорт в Россию снизился на 11,2% в сравнении с прошлым годом. Снизился также и объем импорта российских товаров, за год

Напомним, в этом году планируется масштабный пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

По результатам 2020 года товарооборот Украины снизился на 6,4% по сравнению с 2019 годом.