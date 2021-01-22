Обійшов Росію і Польщу. МЗС України назвав Китай найбільшим торговим партнером за 2020 рік

Обсяг торгівлі між країнами за минулий рік збільшився на 20%, до 15 мільярдів доларів.

Україна за 11 місяців 2020 року експортувала товарів до Китаю на 6,3 млрд доларів, що майже удвічі більше, ніж роком раніше, — повідомляє прес-служба МЗС. Відбулася телефонна розмова глав іноземних відомств Китаю та України.

Зростання вдалося досягти завдяки збільшенню попиту в Китаї на українські продовольчі товари. Сумарно товарообіг (експорт + імпорт) з Китаєм досяг 15 млрд доларів.

Імпорт в Україну з Китаю склав 8,3 млрд доларів, це на 12,1% менше, ніж у 2019 році. Причина зменшення імпорту — коронавірус. Через пандемію постраждала світова торгівля, зокрема і експорт Китаю до інших країн.

"У цьому році Україна і Китай відзначають 10 років з моменту оголошення стратегічного партнерства, а Україна відзначає 30 років з моменту незалежності. Сподіваюся, що на цьому тлі Україна і Китай зможуть показати позитивні результати в двосторонніх відносинах", — заявив Дмитро Кулеба.

На другому місці за експортом Україною розмістилася Польща, туди країна експортувала товарів на 3,3 млрд доларів. На третьому місці Росія — 3,24 млрд доларів. Експорт в Росію знизився на 11,2% у порівнянні з минулим роком. Знизився також і обсяг імпорту російських товарів за рік

Нагадаємо, у цьому році планується масштабний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

За результатами 2020 року товарообіг України знизився на 6,4% у порівнянні з 2019 роком.