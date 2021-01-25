Из бюджета-2020 не смогли произвести запланированных расходов на 67 млрд грн

В Счетной палате считают, что основные причина невыполнения плана по расходам – недостатки планирования и неэффективные управленческие решения.

План по доходам госбюджета-2020 перевыполнен на 9 млрд грн благодаря увеличению поступлений ряда налогов и сборов. В то же время вообще не поступила запланированная плата за лицензии в сфере азартных игр – 4,4 млрд грн и 69% (2,8 млрд грн) поступлений от аренды госимущества. Такие данные привел глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Несмотря на перевыполнение плана доходов, расходы оказались меньше плана на 67 млрд грн. Основные причины этого – недостатки планирования и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств.

Больше денег не использовал Минздрав – 10,5 млрд грн. В частности:

2,7 млрд грн – на возмещение расходов на медобслуживание населения;

2,4 млрд грн – на подготовку кадров и повышение квалификации;

2,1 млрд грн – на закупку средств индивидуальной защиты, тестов, оборудования и на доплаты работникам лабораторий (средства Фонда борьбы с COVID-19);

1 млрд грн – на закупку медикаментов и лекарственных средств через долгосрочные процедуры закупок.

Не исполнен план расходов Минсоцполитики на 5,8 млрд грн; Государственного агентства автомобильных дорог– на 4 млрд грн, Минэкономразвития – на 3,8 млрд грн, Минобразования – на 3,7 млрд грн, МВД – на 2,9 млрд грн, Минобороны – на 1,6 млрд грн.

Напомним, госбюджет-2021 может быть пересмотрен после первого квартала года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен", − сказал он.