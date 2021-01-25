З бюджету-2020 не змогли зробити запланованих витрат на 67 млрд грн

У Рахунковій палаті вважають, що основні причини невиконання плану за видатками — недоліки планування і неефективні управлінські рішення.

План з доходів держбюджету-2020 перевиконано на 9 млрд грн завдяки збільшенню надходжень ряду податків і зборів. У той же час взагалі не надійшла запланована плата за ліцензії у сфері азартних ігор — 4,4 млрд грн і 69% (2,8 млрд грн) надходжень від оренди держмайна. Такі дані навів голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Незважаючи на перевиконання плану доходів, витрати виявилися меншими, ніж заплановано, на 67 млрд грн. Основні причини цього — недоліки планування і неефективні управлінські рішення при використанні бюджетних коштів.

Більшість грошей не використовував МОЗ — 10,5 млрд грн. Зокрема:

2,7 млрд грн — на відшкодування витрат на медобслуговування населення;

2,4 млрд грн — на підготовку кадрів і підвищення кваліфікації;

2,1 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального захисту, тестів, обладнання та на доплати працівникам лабораторій (кошти Фонду боротьби з COVID-19);

1 млрд грн — на закупівлю медикаментів і лікарських засобів через довгострокові процедури закупівель.

Не виконаний план витрат Мінсоцполітики на 5,8 млрд грн; Державного агентства автомобільних доріг — на 4 млрд грн, Мінекономрозвитку — на 3,8 млрд грн, Міносвіти — на 3,7 млрд грн, МВС — на 2,9 млрд грн, Міноборони — на 1,6 млрд грн.

Нагадаємо: держбюджет-+2021 може бути переглянутий після першого кварталу року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу бюджет, може бути, і буде переглянутий", — сказав він.