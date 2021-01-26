Запасы угля на теплоэлектростанциях сократились до исторического минимума

Украинскую энергосистему на минувшей морозной неделе удалось сбалансировать только благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

Угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) по состоянию на 25 января было 455 тыс. тонн. Это исторический минимум, и такой уровень запасов не обеспечивает энергетическую безопасность страны. Об этом сказал директор по управлению ОЭС Украины – главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Половина оставшегося угля находится на двух станциях: 116 тыс. тонн на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая не работает.

Украинскую энергосистему на минувшей морозной неделе удалось сбалансировать только благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси. В период с 18 по 24 января он увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт*ч в сутки.

Дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.

При недостатке угля балансировка возможна при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей, подчеркнул Зайченко.

18 января, с целью покрытия дефицита электроэнергии в морозные дни были дополнительно включены шесть блоков трех ТЭС (Углегорская, Змиевская, Трипольская) на резервном топливе – газе.

По информации первого заместителя председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, себестоимость производства электроэнергии на ТЭС при цене газа 7,8 грн/куб м (с НДС) составляет 2,5–2,7 грн/кВт*ч.

По данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" на 26 января средневзвешенная цена электроэнергии составила 1,66 грн/кВт*ч.

В феврале средняя месячная температура воздуха в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5–2,0 градуса выше средних многолетних значений, сообщил Укргидрометцентр.

Напомним, 15 января премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что нет необходимости в веерных отключениях. "15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, буквально через короткое время будет запущен второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем", – заверял Шмыгаль.

"Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, приняты решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также переведение угольных блоков на сжигание газа", — рассказал премьер.

Тепловые станции пополнят запасы угля за счет импорта из Казахстана и с украинских шахт, уверял Шмыгаль.

"Есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее… Смещение ремонтных программ отдельных блоков, в частности атомных, плюс похолодание и увеличение спроса на электроэнергию привели к быстрому, неожиданному использованию угля на складах", – сообщил глава правительства.