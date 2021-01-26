Запаси вугілля на теплоелектростанціях скоротилися до історичного мінімуму

Українську енергосистему минулого морозного тижня вдалося збалансувати тільки завдяки нарощуванню імпорту електроенергії з Білорусі.

Вугілля на складах українських теплових електростанцій (ТЕС) станом на 25 січня було 455 тис. тонн. Це історичний мінімум, і такий рівень запасів не забезпечує енергетичну безпеку країни. Про це сказав директор з управління ОЕС України — головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко на засіданні НКРЕКП, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Половина вугілля, що залишилася, знаходиться на двох станціях: 116 тис. тонн — на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн — на Словʼянській ТЕС, яка не працює.

Українську енергосистему минулого морозного тижня вдалося збалансувати тільки завдяки нарощуванню імпорту електроенергії з Білорусі. У період з 18 по 24 січня він збільшився з 6,3 до 9,4 млн кВт * год на добу.

Подальшому нарощуванню імпорту з Білорусі перешкоджає недостатня пропускна здатність між енергосистемами двох країн, яка становить 900 МВт за поточної потреби України в імпорті на рівні 1,5 ГВт.

За нестачі вугілля балансування можливе під час переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів, підкреслив Зайченко.

18 січня, з метою покриття дефіциту електроенергії в морозні дні були додатково ввімкнені шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська, Зміївська, Трипільська) на резервному паливі — газі.

За інформацією першого заступника голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрія Сакви, собівартість виробництва електроенергії на ТЕС за умов ціни газу 7,8 грн/куб м (з ПДВ) становить 2,5-2,7 грн/кВт * год.

За даними ДП "Оператор ринку", на торгах на ринку "на добу вперед" станом на 26 січня середньозважена ціна електроенергії становила 1,66 грн/кВт * год.

У лютому середня місячна температура повітря в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, у Криму — до 3 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градуса вище середніх багаторічних значень, повідомив Укргідрометцентр.

Нагадаємо, 15 січня премʼєр-міністр Денис Шмигаль говорив, що немає необхідності у віялових відключеннях. "15 січня Енергоатом" запускає один зі своїх блоків, виводить його з ремонту, буквально через короткий час буде запущений другий блок. Фактично ці параметри дають нам впевненість в тому, що ми до віялових відключень як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні і не будемо", — запевняв Шмигаль.

"Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергосистема, низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС. У звʼязку з цим відбулися наради, ухвалені рішення, у разі необхідності, запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу", — розповів премʼєр.

Теплові станції поповнять запаси вугілля за рахунок імпорту з Казахстану і з українських шахт, запевняв Шмигаль.

"Є певна інерційність. Коли склади були забиті, шахти призупинили або скоротили видобуток, а зараз починають відновлювати його… Зсув ремонтних програм окремих блоків, зокрема атомних, плюс похолодання і збільшення попиту на електроенергію призвели до швидкого, несподіваного використання вугілля на складах", — повідомив глава уряду.