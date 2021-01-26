В Украине готовят 6 вокзалов к передаче в концессию, - Мининфраструктуры

Первым в государственно-частное партнерство сдадут киевский и винницкий вокзалы. Конкурсы объявят в этом году.

По планам Мининфраструктуры, концессия позволит сделать вокзалы неубыточными, — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

"Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", — сообщил Криклий.

Отмечается, что соответствующие конкурсы проведут уже в нынешнем году.

По его словам, формат 1+1 — это рекомендация Всемирного банка и IFC. Предполагается сдача одного крупного вокзала, а второго масштабом поменьше. Таким образом потенциального коцессионера удастся заинтересовать крупным вокзалом, а маленький будет даваться "в донагрузку".

При этом аэропорты не спешат сдавать в концессию, чтобы не продешевить. Пока авиасообщение не восстановиться после пандемии, государственные аэропорты отдавать в концессию не планируют.

Напомним, в "Укравтодоре" представили результаты работы за 2020 год. За год им удалось построить и отремонтировать более 4000 километров дорог.

Ранее сообщалось, что порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию на 35 лет катарской компании QTerminals.