В Україні готують 6 вокзалів до передання в концесію, — Мінінфраструктури

Першим в державно-приватне партнерство здадуть київський і вінницький вокзали. Конкурси оголосять у цьому році.

За планами Мінінфраструктури, концесія дозволить зробити вокзали незбитковими, — заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми плануємо зараз київський з вінницьким вокзалом. Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, тому що це більш логічно, враховуючи локацію", — повідомив Криклій.

Зазначається, що відповідні конкурси проведуть уже в нинішньому році.

За його словами, формат 1+1 — це рекомендація Світового банку та IFC. Передбачається здача одного великого вокзалу, а другого меншого масштабу. Таким чином потенційного коцесіонера вдасться зацікавити великим вокзалом, а маленький буде додаватися "в донавантаження".

При цьому аеропорти не поспішають здавати в концесію, щоб не продешевити. Поки авіасполучення не відновився після пандемії, державні аеропорти віддавати в концесію не планують.

Нагадаємо, в "Укравтодорі" представили результати роботи за 2020 рік. За рік їм вдалося побудувати і відремонтувати понад 4000 кілометрів доріг.

Раніше повідомлялося, що порт "Ольвія" в Миколаєві передали в концесію на 35 років катарської компанії QTerminals.