Представители монобольшинства в ВР предлагают вернуть льготный тариф на электроэнергию

Речь идет о цене в 90 копеек за первые 100 кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей. Проект постановления уже зарегистрирован в Раде.

Депутаты Верховной Рады предлагают Кабмину вернуть льготный тариф на первые 100 кВт/ч использованной электроэнергии для бытовых потребителей. Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады.

В документе предлагается "Рекомендовать Кабинету министров принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".

Авторы проекта – десятки депутатов, в основном – из фракции "Слуга народа". Они предлагают Кабмину совместно с Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг рассмотреть возможность:

ввести госрегулирование тарифов, в частности установления предельной наценки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ);

внести изменения в фиксированные тарифы на электроэнергию (установить отдельный тариф на электроэнергию для населения – за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц);

установить отдельный тариф на электроэнергию для домов с отопительными электроустановками и домов, где не проведена газификация, – за объем, потребленный до 3 тысяч кВт/ч в месяц.

Напомним, что Кабинет министров на заседании 28 декабря отменил льготную цену в 90 копеек/кВт.час для бытовых потребителей.

Тогда было принято решение, что с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт.час. Планировалось, что этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

До этого тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляли 90 коп./кВт.час за первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час за остальной объем месячного потребления.

Ранее сообщалось, что газоснабжающие компании опубликовали февральские цены на газ для бытовых потребителей