Представники монобільшості у ВР пропонують повернути пільговий тариф на електроенергію

Йдеться про ціну в 90 копійок за перші 100 кВт/год електроенергії для побутових споживачів. Проєкт постанови вже зареєстрований у Раді.

Депутати Верховної Ради пропонують Кабміну повернути пільговий тариф на перші 100 кВт/год використаної електроенергії для побутових споживачів. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті Верховної Ради.

У документі пропонується "Рекомендувати Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів щодо соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги".

Автори проєкту — десятки депутатів, в основному — з фракції "Слуга народу". Вони пропонують Кабміну спільно з Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розглянути можливість:

ввести держрегулювання тарифів, зокрема встановлення граничної націнки до тарифів на житлово-комунальні послуги (тепло, гарячу воду, електроенергію і природний газ);

внести зміни у фіксовані тарифи на електроенергію (встановити окремий тариф на електроенергію для населення — за обсяг, спожитий до 100 кВт/год на місяць);

встановити окремий тариф на електроенергію для будинків з опалювальними електроустановками і будинків, де не проведено газифікацію, — за обсяг, спожитий до 3 тисяч кВт/год на місяць.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 28 грудня скасував пільгову ціну в 90 копійок/кВт.год для побутових споживачів.

Тоді ухвалили рішення, що з 1 січня 2021 року весь обсяг спожитої електроенергії побутові споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом — 1,68 грн/кВт.год. Планувалося, що цей тариф буде діяти до 31 березня 2021 року.

До цього тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони становили 90 коп./КВт.год за перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання.

Раніше повідомлялося, що газопостачальні компанії опублікували лютневі ціни на газ для побутових споживачів