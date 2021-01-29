Двум категориям украинцев собираются разрешить досрочно выходить на пенсию

Речь идет о сокращенных сотрудниках и о родителях, ухаживающих за детьми с редкими заболеваниями.

Кабинет министров Украины на заседании 27 января одобрил законопроект, который касается пенсии. Если Верховная Рада его примет, то украинцы смогут уйти на пенсию раньше положенного по возрасту срока.

В частности, власти хотят разрешить выходить на пенсию на полтора года раньше тем, кто попал под сокращения.

Причина такого новшества – в необходимости экономии. По расчетам правительства, если после сокращения работники предпенсионного возраста обратятся в центры занятости, то будут получать пособие в размере более 5 тысяч гривен. На пенсии же им придется платить лишь около 3,5 тысяч гривен.

Помимо этого, на досрочную пенсию могут рассчитывать некоторые родители, которые ухаживают за детьми с редкими заболеваниями. Речь идет, в частности, о болезнях, которые не входят в список дающих право на получение инвалидности.

Напомним, с 1 января 2021 года пенсии выросли для более чем 2 миллионов пенсионеров. Так, средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн, выплаты военным поднялись всего на 300 грн, а социальные пенсии на 100 грн.

Также с 1 января повысили минимальную пенсию для части неработающих пенсионеров, в частности для тех, которые достигли возраста 65 лет.