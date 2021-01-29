Двом категоріям українців збираються дозволити достроково виходити на пенсію

Йдеться про скорочених співробітників і про батьків, які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями.

Кабінет міністрів України на засіданні 27 січня схвалив законопроєкт, який стосується пенсії. Якщо Верховна Рада його ухвалить, то українці зможуть піти на пенсію раніше визначеного за віком терміну.

Зокрема, влада хоче дозволити виходити на пенсію на півтора року раніше тим, хто потрапив під скорочення.

Причина такого нововведення — у необхідності економії. За розрахунками уряду, якщо після скорочення працівники передпенсійного віку звернуться до центрів зайнятості, то отримуватимуть допомогу в розмірі понад 5 тисяч гривень. На пенсії ж їм доведеться платити лише майже 3,5 тисячі гривень.

Крім цього, на дострокову пенсію можуть розраховувати деякі батьки, які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями. Йдеться, зокрема, про хвороби, які не входять до списку, що дають право на отримання інвалідності.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року пенсії зросли для більш ніж 2 мільйонів пенсіонерів. Так, середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн, виплати військовим піднялися всього на 300 грн, а соціальні пенсії — на 100 грн.

Також із 1 січня підвищили мінімальну пенсію для частини пенсіонерів, які не працюють, зокрема для тих, які досягли віку 65 років.