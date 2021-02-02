Тарифам помогли. Какой будет цена на газ и электроэнергию в 2021 году

Фокус выяснил, что будет происходить с ценой на газ и электроэнергию, и к каким последствиям могут привести попытки власти регулировать рынок газа вручную.

Правительство ликует: тарифы на отопление и горячую воду для украинцев не вырастут до конца отопительного сезона, что в ближайшее время будет закреплено в меморандуме с местными властями. Также на этот период Кабмин с 1 февраля устанавливает максимальную граничную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (без тарифа на распределение).

В свою очередь, НКРЭКУ после консультаций с депутатами и правительством цену на распределение газа ограничила 1,79 грн. за кубометр. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Верховной Рады Украины 26 января 2021 года.

Глава Кабмина заверил, что потребителей коммунальных услуг освободят от пени и штрафов за просрочку повышенных платежей за январь 2021 года. Соответствующую правительственную инициативу планируют принять на следующем заседании КМУ. А домохозяйствам, у которых установлено электроотопление, Шмыгаль пообещал выплачивать компенсацию в связи с отменой льготного тарифа (до 1 января 2021 года был равен 0,9 грн. за 1 кВт-ч).

[ + – ] Батарея отопления Фото: Erik Mclean: Pexels

По словам Шмыгаля, уже с весны 2021 года газораспределительные компании по умолчанию будет предлагать годовые продукты, что позволит потребителям ориентироваться на предсказуемую цену газа. Эта инициатива сейчас согласовывается с парламентским комитетом и газораспределительными компаниями.

Интересная цена газа 6,99 грн. появилась не случайно. Как объяснил в одном из интервью и.о. министра энергетики Юрий Витренко, министерство ориентировалось на самую низкую цену на рынке, которая и оказалась на уровне 6,99 грн. за кубометр, тогда как монополисты задирали цену до 10,8 грн за кубометр.

"Поэтому государство показало силу, законно ограничило предельную цену и сказало: "Мы должны защищать людей, это наша роль", — заявил тогда руководитель Минэнерго.

Украинская власть таким образом отреагировала на волны народного гнева в связи с повышением для населения стоимости газа, электроэнергии, коммунальных услуг. В частности, граждан шокировало заметное подорожание газа в разгар отопительного сезона. По сравнению с летом 2020-го, цены на "голубое" топливо в январе 2021 года выросли более чем в два раза до 7,05-10,8 грн за кубометр в зависимости от поставщика.

Примечательно, что, выступая перед парламентариями, премьер-министр Шмыгаль уделил болезненной теме тарифов чуть более трех минут. Далее глава Кабмина переключился на обещания организовать в Украине вакцинацию от коронавируса, что получило больший резонанс, чем тарифный вопрос. А внимание общественности ловко увели от ситуации на газовом рынке.

Для кого "банкет"?

С августа 2020 года в Украине для населения начал действовать рынок газа. У потребителей появилась возможность выбора из нескольких поставщиков, работающих в регионе, которые устанавливают цены в зависимости от рыночной конъюнктуры и своих возможностей. В декабре компании повысили цены в связи с сезонным ростом спроса на газ в Украине и ситуацией на мировых рынках. Однако теперь поставщикам придется "затянуть пояса".

По словам Дмитрия Марунича, эксперта по энергетическим вопросам, большинство операторов рынка отреагировали на нововведение негативно, кроме одного крупного поставщика — ГПК "Нафтогаз" — "дочки" государственной компании "Нафтогаз Украины", которая в состоянии обеспечить продажу газа населению по 6,99 грн за кубометр.

Собеседник Фокуса напоминает, что в распоряжении у "Нафтогаза" находится дешевый ресурс — отечественный газ, добытый компанией "Укргазвидобування", к которому не имеют доступа другие компании. Ведь госкомпания покупает напрямую газ, что добывает "Укргазвидобування", у которой нет договоров о поставках ни с одной другой компанией в стране.

Оптимальным выходом из ситуации Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, считает политическое решение, которое бы заставило государственный "Нафтогаз" продавать свой газ всем без исключения операторам рынка по цене, которая с учетом маржи поставщика позволит продавать его потребителям не дороже 6,99 грн за кубометр. Ведь от других источников (по импортным контрактам, — Фокус) получить ресурс по такой цене в ближайшие месяцы поставщики не смогут. А механизмы, компенсирующие поставщикам убытки в связи с граничной ценой, в постановлении Кабмина не предусмотрены.

От операторов, которые не смогут работать на предложенных правительством условиях, клиентов будут переводить к так называемому "поставщику последней надежды", которым выступает ГПК "Нафтогаз".

[ + – ] Как изменятся тарифы на газ в 2021

"Опасаюсь, что такая ситуация искусственно инспирирована "Нафтогазом", чтобы получить возможность перевести на себя в течение февраля-марта 2021 года еще 600-800 тыс. потребителей. Более того, "Оператор ГТС", подконтрольная "Нафтогазу" структура, банально не будет давать разрешения на поставку газа (операторам, которые не обеспечивает цену 6,99 грн за кубометр, — Фокус). Чистой воды использование админресурса и монопольного положения", — комментирует Юрий Корольчук.

По мнению некоторых экспертов, установление граничной цены на газ в итоге негативно скажется на становлении рынка поставок газа для населения. По мнению Алексея Оржеля, члена правления Офиса эффективного регулирования BRDO, экс-министра энергетики и защиты окружающей среды, больше всего пострадают независимые поставщики, которые имели неосторожность попробовать себя на рынке поставки газа для бытовых потребителей и, возможно, брали кредиты на покупку газа летом.

"Решение — плохое для рынка, но участники будут искать возможности, и, если действие нововведения ограничится двумя месяцами, я не прогнозирую изменения расстановки сил", — считает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

Новые цены

С приближением февраля операторы рынка уже начали объявлять свои цены. Например, "Нафтогаз" установил 6,86 грн./кубометр, компания "Сумыгазсбыт" (группа РГК Дмитрия Фирташа) поставила 6,99 грн./кубометр, а компания Megawatt – 6,79 грн./кубометр. Интересно, что ДТЭК убрал с сайта YASNO всю информацию о тарифах на газ, хотя в январе, согласно данным сайта, осуществлял поставки по цене 7,39 грн./кубометр. Дополнительно к цене газа идет платежка со стоимостью распределения, которая для февраля ниже, чем в январе.

По данным НКРЭКУ, для "Лубныгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Харьковгаз" цена распределения – 1,79 грн./куб., многие поставщики поставили цену на уровне 1,78 гр./кубометр. Ниже стоимость распределения у небольших поставщиков, например, "Гадячгаз", где тариф – 1,66 грн./куб.

Как отмечает Александр Мартыненко, глава департамента группы ICU по корпоративному анализу, стоимость газа продолжит стремительное снижение по мере приближения лета и роста поставок LNG (импорт сжиженного газа, — Фокус), в результате чего к середине 2021 года цены на газ на европейском рынке могут снизиться до $100-130 за тыс. кубометр. Это примерно соответствует уровню лета 2020 года.

Антон Зоркин, руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO, не исключает, что некоторые поставщики попытаются продолжать продавать газ по старой цене, и потребители, не успевшие самостоятельно перейти к поставщику последней надежды, продолжат платить больше. Если государство закроет на это глаза, пострадают только граждане, которые поверили правительству и не поспешили по собственной инициативе перезаключить договора – поменять поставщика.

Все в суд

Опрошенные Фокусом эксперты указывают, что введение граничной цены в 6,99 грн. за кубометр нарушает закон "О рынке природного газа", из-за чего обиженные поставщики будут массово обращаться в суды. Ведь статьи вышеназванного закона не позволяют государству ограничивать цены на газ.

Возможно, те игроки, которые в убыток себе будут продавать газ за 6,99 грн. за кубометр, позже будут в судах требовать у Кабмина компенсацию. Ведь пока в постановлении Кабмина такой механизм не оговаривается и государство, по всей видимости, намерено избежать каких-либо выплат операторам.

Подобные прецеденты уже были. Ранее суды поддержали позицию "Нафтогаза" в тяжбах с Кабмином. В результате в декабре 2020 года правительство выплатило госмонополисту компенсацию в сумме 32 млрд грн за продажу газа населению по цене ниже рыночной в 2015-2019 годах.

Однако, как отмечает Марунич, в Кабмине, похоже, осознавали возможные судебные последствия, и поэтому не опирались на закон "О рынке природного газа". Вместо этого правительство расширило карантинное постановления №1236 от 9 декабря 2020 года — внесло газ в перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года. Это ставит судебные перспективы поставщиков газа под сомнение.

Новый раздражитель для МВФ

Страсти вокруг цены на газ для населения совпали по времени с работой в Украине онлайн-миссии МВФ. И введение граничной цены в 6,99 грн за кубометр, по всей видимости, стало очередным камнем преткновения в возобновлении финансирования Украины.

Напомним, открытие рынка газа для населения, состоявшееся в августе 2020 года, входило в число требований МВФ к Украине. Однако фактический возврат к ручному регулированию ставит реформу на паузу или даже вовсе демонтирует ее.

"Это решение правительства прямо противоречит летнему меморандуму, подписанному премьер-министром Шмыгалем, — говорит Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии. — Там украинские власти прямо брали на себя обязательство не ограничивать цену газа. Поэтому до 31 марта позитивного решения Фонда и транша точно не будет".

Юрий Корольчук считает, что финансирование МВФ станет возможным разве что, если будет согласована новая программа под обещание восстановить рынок.

Со своей стороны Дмитрий Марунич предполагает, что, если МВФ убедят, что граничная цена на газ вводится как временная мера из-за карантина до завершения отопительного сезона 31 марта 2021 года, сотрудничество с фондом, возможно, не будет приостановлено.

А дальше что? "С приближением следующего отопительного сезона цены на газ могут достичь уровня $200 за тыс. куб.м. и выше, — предупреждает Александр Мартыненко. — Если правительству Украины не удастся выработать действенного и приемлемого для МВФ механизма потребления населением накопленного в хранилищах дешевого летнего газа, включение очередного ручного режима будет неизбежно".

То есть, если выводы не будут сделаны, история с граничными ценами может повториться спустя год со всеми вытекающими последствиями для потребителей и операторов рынка.

Электроэнергии – новые тарифы

Кроме цен на газ, еще один удар по кошелькам граждан в январе 2021 года нанесла отмена льготного тарифа 0,9 грн за кВт·ч при потреблении электроэнергии до 100 кВт·ч. Льгот также лишились граждане, которые используют электричество для отопления (там тариф составлял 0,9 грн./кВт-ч). Ведь теперь для всех бытовых потребителей применяется одна фиксированная цена на электроэнергию — 1,68 грн за кВт·ч, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

Как отмечает Юрий Корольчук, в Украине практически 50% населения "вписывалось" в 100 кВт-ч. Им всем придется платить больше. А у тех, кто использует электроотопление, затраты вырастут вдвое. Как уже отмечено выше, таким потребителям власть обещает предоставить компенсации. Причем, как подчеркнул Денис Шмыгаль, выплаты этой компенсации не будут зависеть от доходов граждан. По сути это будет монетизация потерянного спецтарифа.

По всей видимости, о едином тарифе в 1,68 грн за кВт·ч украинцы скоро также будут вспоминать, как о благе. Ведь опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что цена электроэнергии будет заморожена на таком уровне.

"Насколько я знаю, однозначного решения об отмене фиксированной цены на электроэнергию для населения с 31 марта еще нет и, на мой взгляд, не будет. Возможно, тариф поднимут до 2 грн кВт·ч", — рассуждает Антон Зоркин.

По мнению Алексея Оржеля, цена на электроэнергию должна быть на уровне 2,4-2,8 грн за кВт·ч или даже выше — с учетом прироста в Украине зеленой генерации и необходимости покрытия старых долгов, которые накопились на энергорынке в 2020 году. В свою очередь, Юрий Корольчук предполагает, что в 2021 году цены поднимут до 2,2-2,5 грн за кВт·ч, а на 2022-2023 годы запланируют постепенное повышение до рыночного уровня 3,5-4 грн за кВт·ч. Так что гражданам уже сейчас стоит позаботиться об энергосбережении в своем жилье. Ведь шансов, что "будет дешеветь", практически нет.