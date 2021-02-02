Тарифами допомогли. Якою буде ціна на газ і електроенергію у 2021 році

Фокус з'ясував, що відбуватиметься з ціною на газ і електроенергію, і до яких наслідків можуть привести спроби влади регулювати ринок газу вручну.

Уряд радіє: тарифи на опалення і гарячу воду для українців не виростуть до кінця опалювального сезону, що найближчим часом буде закріплено у меморандумі з місцевою владою. Також на цей період Кабмін з 1 лютого встановлює максимальну граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр (без тарифу на розподіл).

У свою чергу, НКРЕКП після консультацій з депутатами і урядом ціну на розподіл газу обмежила 1,79 грн. за кубометр. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни Верховної Ради України від 26 січня 2021 року.

Голова Кабміну запевнив, що споживачів комунальних послуг звільнять від пені і штрафів за прострочення підвищених платежів за січень 2021 року. Відповідну урядову ініціативу планують прийняти на наступному засіданні КМУ. А домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення, Шмигаль пообіцяв виплачувати компенсацію у звʼязку зі скасуванням пільгового тарифу (до 1 січня 2021 року було дорівнює 0,9 грн. За 1 кВт-год).

[ + – ] Батарея опалення Фото: Erik Mclean: Pexels

За словами Шмигаля, вже з весни 2021 року газорозподільні компанії за замовчуванням пропонуватимуть річні продукти, що дозволить споживачам орієнтуватися на передбачувану ціну газу. Ця ініціатива зараз узгоджується з парламентським комітетом і газорозподільними компаніями.

Цікава ціна газу 6,99 грн. зʼявилася не випадково. Як пояснив в одному з інтервʼю в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, міністерство орієнтувалося на найнижчу ціну на ринку, яка і виявилася на рівні 6,99 грн. за кубометр, тоді як монополісти задирали ціну до 10,8 грн за кубометр.

"Тому держава показала силу, законно обмежила граничну ціну і сказала:" Ми повинні захищати людей, це наша роль", — заявив тоді керівник Міненерго.

Українська влада таким чином відреагувала на хвилі народного гніву через підвищення для населення вартості газу, електроенергії, комунальних послуг. Зокрема, громадян шокувало помітне подорожчання газу в розпал опалювального сезону. У порівнянні з літом 2020-го, ціни на "блакитне" паливо у січні 2021 року зросли більше ніж в два рази до 7,05-10,8 грн за кубометр залежно від постачальника.

Примітно, що, виступаючи перед парламентаріями, премʼєр-міністр Шмигаль приділив болючій темі тарифів трохи більше трьох хвилин. Далі голова Кабміну переключився на обіцянки організувати в Україні вакцинацію від коронавірусу, що отримало більший резонанс, ніж тарифне питання. А увагу громадськості спритно повели від ситуації на газовому ринку.

Для кого "банкет"?

З серпня 2020 року в Україні для населення почав діяти ринок газу. У споживачів зʼявилася можливість вибору з декількох постачальників, що працюють в регіоні, які встановлюють ціни залежно від ринкової конʼюнктури і своїх можливостей. У грудні компанії підвищили ціни через сезонне зростання попиту на газ в Україні і ситуацію на світових ринках. Однак тепер постачальникам доведеться "затягнути пояси".

За словами Дмитра Марунича, експерта з енергетичних питань, більшість операторів ринку відреагували на нововведення негативно, крім одного великого постачальника — ЦПК "Нафтогаз" — "дочки" державної компанії "Нафтогаз України", яка в змозі забезпечити продаж газу населенню по 6,99 грн за кубометр.

Співрозмовник Фокуса нагадує, що у розпорядженні у "Нафтогазу" знаходиться дешевий ресурс — вітчизняний газ, видобутий компанією "Укргазвидобування", до якого не мають доступу інші компанії. Адже держкомпанія купує безпосередньо газ, що добуває "Укргазвидобування", у якої немає договорів про постачання з жодною іншою компанією в країні.

Оптимальним виходом із ситуації Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, вважає політичне рішення, яке б змусило державний "Нафтогаз" продавати свій газ усім без винятку операторам ринку за ціною, яка з урахуванням маржі постачальника дозволить продавати його споживачам не дорожче 6,99 грн за кубометр. Адже від інших джерел (за імпортними контрактами, — Фокус) отримати ресурс за такою ціною в найближчі місяці постачальники не зможуть. А механізми, що компенсують постачальникам збитки повʼязані з граничною ціною, в постанові Кабміну не передбачені.

Від операторів, які не зможуть працювати на запропонованих урядом умовах, клієнтів переводитимуть до так званого "постачальнику останньої надії", яким виступає ЦПК "Нафтогаз".

[ + – ] Як зміняться тарифи на газ у 2021

"Побоююся, що така ситуація штучно інспірована "Нафтогазом ", щоб отримати можливість перевести на себе протягом лютого-березня 2021 року ще 600-800 тис споживачів. До того ж, "Оператор ГТС", підконтрольна "Нафтогазу" структура, банально не даватиме дозволу на постачання газу (операторам, які не забезпечують ціну 6,99 грн за кубометр, — Фокус). Чистої води використання адмінресурсу і монопольного становища", — коментує Юрій Корольчук.

На думку деяких експертів, встановлення граничної ціни на газ згодом негативно позначиться на становленні ринку постачання газу для населення. На думку Олексія Оржеля, члена правління Офісу ефективного регулювання BRDO, екс-міністра енергетики і захисту навколишнього середовища, найбільше постраждають незалежні постачальники, які мали необережність спробувати себе на ринку постачання газу для побутових споживачів і, можливо, брали кредити на покупку газу влітку.

"Рішення — погане для ринку, але учасники шукатимуть можливості, і якщо дія нововведення обмежиться двома місяцями, я не прогнозую зміни розстановки сил", — вважає Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора".

Нові ціни

З наближенням лютого цього року оператори ринку вже почали оголошувати свої ціни. Наприклад, "Нафтогаз" встановив 6,86 грн/кубометр, компанія "Сумигаззбут" (група РГК Дмитра Фірташа) поставила 6,99 грн./Кубометр, а компанія Megawatt — 6,79 грн./Кубометр. Цікаво, що ДТЕК прибрав з сайту YASNO всю інформацію про тарифи на газ, хоча в січні, згідно з даними сайту, здійснював постачання за ціною 7,39 грн/кубометр. Додатково до ціни газу йде платіжка з вартістю розподілу, яка для лютого нижче, ніж в січні.

За даними НКРЕКП, для "Лубнигаз", "Мелітопольгаз", "Миколаївгаз", "Харківгаз" ціна розподілу — 1,79 грн/куб, багато постачальників поставили ціну на рівні 1,78 грн/кубометр. Нижче вартість розподілу у невеликих постачальників, наприклад, "Гадячгаз", де тариф — 1,66 грн/куб.

Як зазначає Олександр Мартиненко, голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу, вартість газу продовжить стрімке зниження через наближення літа і зростання постачань LNG (імпорт зрідженого газу, — Фокус), у результаті чого до середини 2021 року ціни на газ на європейському ринку можуть знизитися до $100-130 за тис кубометр. Це приблизно відповідає рівню літа 2020 року.

Антон Зоркін, керівник сектора "Енергетика" Офісу ефективного регулювання BRDO, не виключає, що деякі постачальники спробують продовжувати продавати газ за старою ціною, і споживачі, які не встигли самостійно перейти до постачальника останньої надії, продовжать платити більше. Якщо держава закриє на це очі, постраждають тільки громадяни, які повірили уряду і не поспішили з власної ініціативи переукласти договори — змінити постачальника.

Все в суд

Опитані Фокусом експерти вказують, що введення граничної ціни 6,99 грн. за кубометр порушує закон "Про ринок природного газу", через що скривджені постачальники масово звертатимуться до судів. Адже статті вищеназваного закону не дозволяють державі обмежувати ціни на газ.

Можливо, ті гравці, які у збиток собі продаватимуть газ за 6,99 грн. за кубометр, пізніше в судах вимагатимуть у Кабміну компенсацію. Адже поки в постанові Кабміну такий механізм не обмовляється і держава, схоже на те, має намір уникнути будь-яких виплат операторам.

Подібні прецеденти вже були. Раніше суди підтримали позицію "Нафтогазу" в позовах з Кабміном. У результаті в грудні 2020 року уряд виплатив держмонополісту компенсацію сумою 32 млрд грн за продаж газу населенню за ціною нижче ринкової в 2015-2019 роках.

Однак, як зазначає Марунич, в Кабміні, схоже, усвідомлювали можливі судові наслідки, і тому не спиралися на закон "Про ринок природного газу". Замість цього уряд розширив карантинну постанову №1236 від 9 грудня 2020 року — вніс газ до переліку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року. Це ставить судові перспективи постачальників газу під сумнів.

Новий подразник для МВФ

Пристрасті навколо ціни на газ для населення збіглися за часом з роботою в Україні онлайн-місії МВФ. І введення граничної ціни в 6,99 грн за кубометр, швидше за все, стало черговим каменем спотикання у відновленні фінансування України.

Нагадаємо, відкриття ринку газу для населення, яке відбулося в серпні 2020 року, входило в число вимог МВФ до України. Однак фактичне повернення до ручного регулювання ставить реформу на паузу або навіть зовсім демонтує її.

"Це рішення уряду прямо суперечить річному меморандуму, підписаному премʼєр-міністром Шмигалем, — говорить Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. — Там українська влада прямо брали на себе зобовʼязання не обмежувати ціну газу. Тому до 31 березня позитивного рішення Фонду та траншу точно не буде".

Юрій Корольчук вважає, що фінансування МВФ стане можливим хіба що, якщо буде узгоджена нова програма під обіцянку відновити ринок.

Зі свого боку Дмитро Марунич передбачає, що якщо МВФ переконають, що гранична ціна на газ вводиться як тимчасовий захід через карантин до завершення опалювального сезону 31 березня 2021 року співпрацю з фондом, можливо, не буде припинено.

А далі що? "З наближенням наступного опалювального сезону ціни на газ можуть досягти рівня $200 за тис куб.м. і вище, — попереджає Олександр Мартиненко. — Якщо уряду України не вдасться виробити дієвого і прийнятного для МВФ механізму споживання населенням накопиченого в сховищах дешевого літнього газу, включення чергового ручного режиму буде неминуче".

Тобто, якщо висновки не буде зроблено, історія з граничними цінами може повторитися через рік з усіма наслідками для споживачів і операторів ринку.

Електроенергії — нові тарифи

Крім цін на газ, ще один удар по гаманцях громадян у січні 2021 завдало скасування пільгового тарифу 0,9 грн за кВт·год при споживанні електроенергії до 100 кВт·год. Пільг також позбулися громадяни, які використовують електрику для опалення (там тариф становив 0,9 грн/кВт-год). Адже тепер для всіх побутових споживачів застосовується одна фіксована ціна на електроенергію — 1,68 грн за кВт·год, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

Як зазначає Юрій Корольчук, в Україні майже 50% населення "вписувалося" в 100 кВт-год. Їм усім доведеться платити більше. А у тих, хто використовує електроопалення, витрати зростуть удвічі. Як уже зазначалося, таким споживачам влада обіцяє надати компенсації. До того ж, як підкреслив Денис Шмигаль, виплати цієї компенсації не залежатимуть від доходів громадян. По суті це буде монетизація втраченого спецтарифу.

Схоже на те, що про єдиний тариф в 1,68 грн за кВт·год українці скоро також згадуватимуть, як про благо. Адже опитані Фокусом експерти сумніваються, що ціна електроенергії буде заморожена на такому рівні.

"Наскільки я знаю, однозначного рішення про скасування фіксованої ціни на електроенергію для населення з 31 березня ще немає і, на мій погляд, не буде. Можливо, тариф піднімуть до 2 грн кВт·год", — міркує Антон Зоркін.

На думку Олексія Оржеля, ціна на електроенергію має бути на рівні 2,4-2,8 грн за кВт·год або навіть вище — з урахуванням приросту в Україні зеленої генерації і необхідності покриття старих боргів, які накопичилися на енергоринку в 2020 році. У свою чергу, Юрій Корольчук припускає, що у 2021 році ціни піднімуть до 2,2-2,5 грн за кВт·год, а на 2022-2023 роки запланують поступове підвищення до ринкового рівня 3,5-4 грн за кВт·год. Тому громадянам вже зараз варто подбати про енергозбереження у своїй оселі. Адже шансів, що "дешевшатиме", практично немає.