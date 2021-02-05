Украина попросила Беларусь об экстренных поставках электроэнергии

Импорт электроэнергии необходим для того, чтобы избежать веерных отключений потребителей.

Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках 500 МВт электроэнергии из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщил телеканал "Беларусь-1".

В начале февраля в были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. Работу прекратили шесть энергоблоков из 15. Из-за этого в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии.

На складах украинских тепловых электростанций критическая ситуация с запасами угля. Они в 5,5 раз меньше, чем было год назад. Запасы составляют 50% от объема, установленного Минэнерго для спокойного прохождения зимы, когда нагрузка на энергосистему максимально велика и пики потребления в основном покрываются с помощью тепловой генерации.

Нехватка угля на ТЭС стала очевидной еще в декабре прошлого года, хотя Украина вошла в отопительный сезон с рекордными запасами – 2,6 млн тонн.

Уголь на складах быстро закончился по нескольким причинам. Во-первых, резко выросло его потребление. По словам главы Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, турборежим сжигания угля на ТЭС включили в ноябре, когда в ремонте одновременно оказались 5 из 15 энергоблоков АЭС. И ремонты эти затянулись. Во-вторых, владельцы ТЭС по разным причинам не спешили пополнять угольные склады.

По данным "Укрэнерго", до середины февраля из-за низких запасов угля в Украине будет дефицит около 1600-1700 мВт*ч электроэнергии в день. Там уверяют, что веерные отключения потребителей – это крайняя мера. В случае значительного дефицита диспетчер энергорынка может запросить экстренную помощь у Беларуси, как это произошло 2 февраля.

"В ближайшие дни часы пикового потребления (утро и вечер) планируется проходить за счет работы энергоблоков "Центрэнерго" на газу, а в случае необходимости увеличивать объемы генерации на ГЭС и ГАЭС", – ответили в "Укрэнерго" на запрос LIGA.net.

К середине февраля, когда в Украину вернется теплая погода, нагрузка на энергосистему уменьшится, считают в "Укрэнерго". Будут запущены все блоки на АЭС, поступил уголь, закупленный в Казахстане, и импорт электроэнергии уже будет не нужен, заверяют там.

Напомним, с 1-го февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Согласно плану, опубликованному на сайте централизованного сбора данных о производстве, транспортировке и потреблении электроэнергии для общеевропейского рынка "ENTSO-E", поставки из РФ назначены в часы пиковых нагрузок на украинскую электросеть.