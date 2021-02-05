Україна попросила Білорусь про екстрені постачання електроенергії

Імпорт електроенергії необхідний для того, щоб уникнути віялових відключень споживачів.

Україна звернулася до Білорусі з проханням про екстрені постачання 500 МВт електроенергії через аварії на двох теплоелектростанціях, повідомив телеканал "Білорусь-1".

На початку лютого були зупинені Запорізька і Курахівська ТЕС. Роботу припинили шість енергоблоків з 15. Через це в центральних регіонах України виник дефіцит електроенергії.

На складах українських теплових електростанцій критична ситуація із запасами вугілля. Вони в 5,5 разів менші, ніж було рік тому. Запаси становлять 50% від обсягу, встановленого Міненерго для спокійного проходження зими, коли навантаження на енергосистему максимально велика і піки споживання в основному покриваються за допомогою теплової генерації.

Брак вугілля на ТЕС став очевидним ще в грудні минулого року, хоча Україна увійшла в опалювальний сезон з рекордними запасами — 2,6 млн тонн.

Вугілля на складах швидко закінчилося з кількох причин. По-перше, різко зросло його споживання. За словами голови Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Валерія Тарасюка, турборежим спалювання вугілля на ТЕС включили в листопаді, коли в ремонті одночасно опинилися 5 з 15 енергоблоків АЕС. І ремонти ці затягнулися. По-друге, власники ТЕС з різних причин не поспішали поповнювати вугільні склади.

За даними "Укренерго", до середини лютого через низькі запаси вугілля в Україні буде дефіцит близько 1600-1700 мВт * год електроенергії в день. Там запевняють, що віялові відключення споживачів — це крайній захід. У разі значного дефіциту диспетчер енергоринку може запросити екстрену допомогу в Білорусі, як це сталося 2 лютого.

"У найближчі дні годинник пікового споживання (ранок і вечір) планується проходити за рахунок роботи енергоблоків "Центренерго" на газу, а в разі необхідності збільшувати обсяги генерації на ГЕС і ГАЕС", — відповіли в "Укренерго" на запит LIGA.net.

До середини лютого, коли в Україну повернеться тепла погода, навантаження на енергосистему зменшиться, вважають в "Укренерго". Будуть запущені всі блоки на АЕС, надійшло вугілля, закуплене в Казахстані, й імпорт електроенергії вже буде не потрібен, запевняють там.

Нагадаємо: з 1-го лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації. Згідно з планом, опублікованим на сайті централізованого збору даних про виробництво, транспортування та споживання електроенергії для загальноєвропейського ринку "ENTSO-E", постачання з РФ призначені в години пікових навантажень на українську електромережу.