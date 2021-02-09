Украина приглашает на работу 50 специалистов по блокчейну

Блокчейн-специалисты отнесены к категории высококвалифицированных работников, потребность в которых может удовлетворяться за счет иммиграции в 2021 году.

Блокчейн как технология стремительно развивается. Компании стараются интегрировать ее в свои проекты, а спрос на блокчейн-разработчиков постоянно увеличивается.

"Поэтому в этом году мы решили добавить в перечень специальностей в рамках квот на иммиграцию 50 блокчейн-специалистов", – сообщил замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, для украинских IT-компаний это возможность усилить свои команды высококвалифицированными специалистами. А иностранные специалисты смогут 10 лет свободно жить и работать Украине.

В приказе Минэкономики для специалиста "эксперт по управлению IT (в отрасли блокчейн, криптовалюты, виртуальные активы)" (код профессии 2139.2) указаны такие квалификационные требования:

обязательное: подтвержденный опыт работы по специальности не менее трех лет;

дополнительные: высшее образование; доход от основной профессии за предыдущий календарный год не менее 24 тыс. долларов.

Директор директората цифровой экономики Минцифры Александр Компаниец в комментарии Фокусу сказал: "Так как мы сейчас развиваем блокчейн и все, что с ним связано, мы нуждаемся в профильных специалистах. К нам поступали запросы от граждан Беларуси, однако их специализация не подпадает под классификацию "IT-специалист", потому как блокчейн и криптоактивы находятся на стыке финансов и IT. Но теперь, когда мы ввели квоту именно для блокчейн-специалистов, они легко смогут приехать в Украину.

Приезд по такой квоте упрощает процесс получения разрешения на иммиграцию. Иностранец автоматически становится обладателем разрешения на постоянное место жительства в Украине. Он не будет иметь права голосовать и служить в армии, но может легко получить прописку в нашей стране, работать в любой компании, перевезти свою семью и пр."

Компанеец добавил, что Минцифры также планирует привлекать инвесторов в сферу блокчейна. Если сумма инвестиций составляет минимум 100 тыс. долларов, то человек, внесший ее, автоматически получает разрешение на иммиграцию и право на постоянное место жительства, независимо от того, является ли он высококвалифицированным специалистом или нет.

Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Связь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою собственную так называемую хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Изменение любой информации в блоке изменит его хеш-сумму. Эти изменения нужно будет записать в следующий блок, что вызовет изменения уже его собственной хеш-суммы и т.д. Внесение изменений во всю цепочку может оказаться крайне трудоемким процессом, так как обычно копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Поэтому технологии блокчейн применяются там, где необходимо обеспечить высокую защиту информации (финансы, идентификация пользователей, реестры и т.п.).

Напомним, Минцифры подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с неприбыльной организацией Stellar Development Foundation (SDF), в рамках которого стороны будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О виртуальных активах", целью которого является урегулирование рынка криптовалют в Украине. Также стало известно, что Швеция тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту.