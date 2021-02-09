Україна запрошує на роботу 50 фахівців з блокчейну

Блокчейн-фахівці віднесені до категорії висококваліфікованих працівників, потреба в яких може задовольнятися за рахунок імміграції у 2021 році.

Блокчейн як технологія стрімко розвивається. Компанії намагаються інтегрувати її у свої проекти, а попит на блокчейн-розробників постійно збільшується. "Тому в цьому році ми вирішили додати до переліку спеціальностей у рамках квот на імміграцію 50 блокчейн-фахівців", — повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, для українських IT-компаній це можливість посилити свої команди висококваліфікованими фахівцями. А іноземні фахівці зможуть 10 років вільно жити і працювати України.

У наказі Мінекономіки для фахівця "експерт з управління IT (у галузі блокчейну, криптовалюти, віртуальних активів)" (код професії 2139.2) вказані такі кваліфікаційні вимоги :

обов'язково: підтверджений досвід роботи за фахом не менше трьох років;

додатково: вища освіта; дохід від основної професії за попередній календарний рік не менше 24 тис. доларів.

Керівник директорату цифрової економіки Мінцифри Олександр Компанієць у коментарі Фокусу сказав: "Оскільки ми зараз розвиваємо блокчейн і все, що з ним пов'язано, ми потребуємо профільних фахівців. До нас надходили запити від громадян Білорусі, проте їхня спеціалізація не підпадає під класифікацію "IT -фахівець", тому як блокчейн перебуває на стику фінансів та IT. Але тепер, коли ми ввели квоту саме для блокчейн-фахівців, вони легко зможуть приїхати в Україну.

Приїзд за такою квотою спрощує процес отримання дозволу на імміграцію. Іноземець автоматично стає власником дозволу на постійне місце проживання в Україні. Він не буде мати права голосувати і служити в армії, але може легко отримати прописку в нашій країні, працювати в будь-якій компанії, перевезти свою сім'ю тощо".

Компанієць додав, що Мінцифри також планує залучати інвесторів у сферу блокчейну. Якщо сума інвестицій становить мінімум 100 тис. доларів, то людина, яка внесла її, автоматично отримує дозвіл на імміграцію і право на постійне місце проживання, незалежно від того, чи є вона висококваліфікованим фахівцем чи ні.

Блокчейн — це вибудуваний за певними правилами безперервний ланцюжок блоків (зв'язний список), що містять інформацію. Зв'язок між блоками забезпечується не тільки нумерацією, а й тим, що кожен блок містить свою власну так звану хеш-суму і хеш-суму попереднього блоку. Зміна будь-якої інформації в блоці змінить його хеш-суму. Ці зміни потрібно буде записати в наступний блок, що викличе зміни вже його власної хеш-суми тощо. Внесення змін у весь ланцюжок може виявитися вкрай трудомістким процесом, оскільки зазвичай копії ланцюжків блоків зберігаються на безлічі різних комп'ютерів незалежно один від одного. Тому технології блокчейну застосовуються там, де необхідно забезпечити високий захист інформації (фінанси, ідентифікація користувачів, реєстри тощо).

Нагадаємо: Мінцифри підписало меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з неприбутковою організацією Stellar Development Foundation (SDF), у рамках якого сторони будуть працювати над розробкою стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про віртуальні активи", метою якого є врегулювання ринку криптовалюти в Україні. Також стало відомо, що Швеція тестує першу в Євросоюзі державну криптовалюту.