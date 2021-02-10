Больше всего подорожали яйца: инфляция в январе ускорилась

За месяц подешевели только одежда и обувь, природный газ и свинина.

В январе инфляция на потребительском рынке составила 1,3% в сравнении с декабрем 2020 года, а годовом измерении – 6,1%. Такие оперативные данные привел Госстат.

[ + – ] Изменения цен (в % к предыдущему месяцу)

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе в сравнении с декабрем выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 1,3% подешевела свинина.

[ + – ] Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки (в % к предыдущему месяцу)

Алкогольные напитки и табачные изделия вместе подорожали на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь вместе подешевели на 4%.

"Рост цен на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива на 6% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36%, канализацию – на 17,3%, водоснабжение – на 10,9%", – говорится в сообщении. Цены на природный газ снизились на 4,5%, но в годовом измерении они выросли на 34,8%.

Овощи за месяц подорожали на 6,5%, но в сравнении с январем-2020 они подешевели на 12,2%

Напомним, что по итогу 2020 года инфляция составила 5,0%.

В октябре прошлого года НБУ ожидал, что инфляция на конец 2021 года составит 6,5%, но 21 января ухудшил свой прогноз до 7%. Регулятор считает, что в первой половине текущего года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года. В 2022 и 2023 годах инфляция будет находиться на уровне среднесрочной цели в 5%.

Ускорение роста потребительских цен в первой половине 2021 года будет связано с быстрым наращиванием потребительского спроса, подорожанием энергоносителей, более низким, чем в прошлом году, урожаем сельскохозяйственных культур и ростом производственных расходов, в частности, на оплату труда.

Темпы роста регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии.

По оценкам НБУ, летом и в начале осени 2021 года инфляция превысит 8%.