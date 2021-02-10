Найбільше подорожчали яйця: інфляція в січні прискорилася

За місяць подешевшали лише одяг і взуття, природний газ і свинина.

У січні інфляція на споживчому ринку склала 1,3% порівняно з груднем 2020 року, а річному вимірі — 6,1%. Такі оперативні дані навів Держстат.

[ + – ] Зміни цін (у % до попереднього місяця)

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в січні порівняно з груднем зросли на 1,4%. Найбільше (на 15,4%) подорожчали яйця. На 1,3% подешевшала свинина.

[ + – ] Зміни цін на продукти харчування та безалкогольні напої (у % до попереднього місяця)

Алкогольні напої та тютюнові вироби разом подорожчали на 1%, що повʼязано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг та взуття разом подешевшали на 4%.

"Зростання цін на житло, воду, електроенергію та інші види палива на 6% головним чином викликане через підвищення тарифів на електроенергію на 36%, каналізацію — на 17,3%, водопостачання — на 10,9%", — йдеться в повідомленні. Ціни на природний газ знизилися на 4,5%, але в річному вимірі вони виросли на 34,8%.

Овочі за місяць подорожчали на 6,5%, але порівняно із січнем-2020 вони подешевшали на 12,2%

Нагадаємо, що за підсумком 2020 року інфляція склала 5,0%.

У жовтні минулого року НБУ очікував, що інфляція на кінець 2021 року складе 6,5%, але 21 січня погіршив свій прогноз до 7%. Регулятор вважає, що в першій половині поточного року інфляція прискориться, проте повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 п. п. у першому півріччі 2022 року. У 2022 і 2023 роках інфляція буде перебувати на рівні середньостроковій мети в 5%.

Прискорення зростання споживчих цін у першій половині 2021 року повʼязане з швидким нарощуванням споживчого попиту, подорожчанням енергоносіїв, більш низьким, ніж у минулому році, урожаєм сільськогосподарських культур і зростанням виробничих витрат, зокрема, на оплату праці.

Темпи зростання регульованих цін будуть залишатися високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії.

За оцінками НБУ, влітку і на початку осені 2021 року інфляція перевищить 8%.