Зеленский подписал закон об "инвестиционных нянях" для украинских и зарубежных предприятий

Общий размер помощи от государства может составить до 30% от суммы инвестиций, но она должна быть не меньше 20 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" №1116-IX. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП отмечают, что документ должен способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года. Он предусматривает предоставление поддержки от государства отечественным и зарубежным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 миллионов евро.

"В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставления преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепления гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общий объем господдержки не должен превышать 30% от общей суммы инвестиций в проект.

Поддержка коснется предприятий, которые занимаются перерабатывающей промышленностью, транспортной отраслью, образованием, научной и научно-технической областями, здравоохранение, искусство, культурой, спортом, туризмом и культурно-рекреационной сферой.

Помимо этого, документ предусматривает создание специального учреждения, подконтрольного Кабмину, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Напомним, 17 декабря 2020 года Рада приняла законопроект №3760 "Про государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями". За проект закона проголосовали 252 народных депутата.

Инвестиционный проект, для получения поддержки от Кабмина, должен соответствовать следующим критериям:

Проект должен создавать 80 рабочих мест с зарплатой выше на 15%, чем средняя по региону;

Размер инвестиций на протяжении срока реализации должен превышать эквиваленту 20 млн евро. Расчет будет происходить по официальному курсу НБУ в дату фактического инвестирования.

Срок реализации инвестпроекта не должен превышать 5 лет.

Согласно прописанным нормам закона государство будет:

Освобождать от налога на прибыль на 5 лет, уплаты НДС и таможенного налога при ввозе нового оборудования.

Подключать или проводить за счет местного бюджета необходимые коммуникации

Давать приоритетное право на землю или участок государственной, или коммунальной формы собственности.

Ранее Зеленский открыл форум "Украина 30", на котором заявил, что стране "есть чем гордиться". Президент заявил, что власть смогла взять ситуацию с коронавирусом под контроль, несмотря на "наследство", оставленное предшественниками.