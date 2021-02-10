Зеленський підписав закон про "інвестиційних нянь" для українських і зарубіжних підприємств

Загальний розмір допомоги від держави може скласти до 30% від суми інвестицій, але вона повинна бути не менше 20 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні" №1116-IX. Про це в середу, 10 лютого, повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП відзначають, що документ повинен сприяти відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року. Він передбачає надання підтримки від держави вітчизняним і зарубіжним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 мільйонів євро.

"Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора шляхом укладення прямого договору з урядом України", — йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що загальний обсяг держпідтримки не повинен перевищувати 30% від загальної суми інвестицій в проект.

Підтримка торкнеться підприємств, які займаються переробною промисловістю, транспортною галуззю, освітою, науковою і науково-технічними областями, охороною здоров'я, мистецтвом, культурою, спортом, туризмом і культурно-рекреаційною сферою.

Крім цього, документ передбачає створення спеціальної установи, підконтрольної Кабміну, яке займатиметься супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту і протягом всього часу його тривалості.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". За проект закону проголосували 252 народних депутата.

Інвестиційний проект, для отримання підтримки від Кабміну, повинен відповідати таким критеріям:

Проект повинен створювати 80 робочих місць із зарплатою вище на 15%, ніж середня по регіону;

Розмір інвестицій протягом терміну реалізації повинен перевищувати еквівалент 20 млн євро. Розрахунок відбуватиметься за офіційним курсом НБУ на дату фактичного інвестування.

Термін реалізації інвестпроекту не повинен перевищувати 5 років.

Згідно прописаним нормам закону держава буде:

Звільняти від податку на прибуток на 5 років, сплати ПДВ та митного податку при ввезенні нового обладнання.

Підключати або проводити за рахунок місцевого бюджету необхідні комунікації

Давати пріоритетне право на землю або ділянку державної, або комунальної форми власності.

Раніше Зеленський відкрив форум "Україна 30", на якому заявив, що країні "є чим пишатися". Президент заявив, що влада змогла взяти ситуацію з коронавірусом під контроль, не дивлячись на "спадок", залишений попередниками.