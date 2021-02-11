Mastercard планирует начать работу с криптовалютами

Платежная система хочет, чтобы люди использовали цифровые деньги не для инвестиций, а для повседневных транзакций.

В 2021 году международная платежная система Mastercard планирует начать работу с несколькими криптовалютами.

Об этом в публикации на сайте компании рассказал исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран.

По его словам, философия компании относительно криптовалют проста: речь идет о выборе.

"Mastercard здесь не ради того, чтобы рекомендовать вам начать пользоваться криптовалютами. Мы здесь, чтобы позволить покупателям, предпринимателям и компаниям переводить средства – традиционные или криптовалютные – как им угодно. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги", – говорится в публикации.

При этом платежная система пока не будет работать со всеми криптовалютами, так как многие из них сейчас не соответствуют ее требованиям. В первую очередь Mastercard сосредоточится на стейблкоинах – криптовалютах, обеспеченных запасами обычных валют или физических товаров.

Компания хочет, чтобы такие цифровые деньги люди использовали не для инвестиций, а для повседневных транзакций.

Ранее производитель электромобилей Tesla, принадлежащий бизнесмену Илону Маску сообщил, что инвестирует 1,5 млрд долларов США в криптовалюту Bitcoin. После этого стоимость последней резко возросла, в очередной раз обновив исторический максимум. Tesla также планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары.