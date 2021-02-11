Mastercard планує почати роботу з криптовалютами

Платіжна система хоче, щоб люди використовували цифрові гроші не для інвестицій, а для повсякденних транзакцій.

У 2021 році міжнародна платіжна система Mastercard планує почати роботу з декількома криптовалютами.

Про це в публікації на сайті компанії розповів виконавчий віце-президент Mastercard з цифрових активів, блокчейн-технологій і партнерства Радж Дамодаран.

За його словами, філософія компанії щодо криптовалют проста: мова йде про вибір.

"Mastercard тут не заради того, щоб рекомендувати вам почати користуватися криптовалютами. Ми тут, щоб дозволити покупцям, підприємцям і компаніям переказувати кошти — традиційні або криптовалютні — як їм завгодно. Це повинен бути ваш вибір, це ваші гроші", — йдеться в публікації .

При цьому платіжна система поки не працюватиме з усіма криптовалютами, оскільки багато які з них зараз не відповідають її вимогам. У першу чергу Mastercard зосередиться на стейблкоїнах — криптовалюті, забезпеченій запасами звичайних валют або фізичних товарів.

Компанія хоче, щоб такі цифрові гроші люди використовували не для інвестицій, а для повсякденних транзакцій.

Раніше виробник електромобілів Tesla, що належить бізнесменові Ілону Маску повідомив, що інвестує 1,5 млрд доларів США в криптовалюту Bitcoin. Після цього вартість останньої різко зросла, вчергове оновивши історичний максимум. Tesla також планує почати приймати біткоїни як оплату за свої товари.