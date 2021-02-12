Укроборонпром в ходе реформы передаст стратегические предприятия в новый оборонный холдинг

Предприятия в холдинге будут сгруппированы по шести отраслевым направлениям.

Стратегические предприятия государственного концерна "Укроборонпром" сведут в новый холдинг "Оборонные системы Украины". Там они будут объединены в шесть отраслевых субхолдингов: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Государственные оборонные предприятия после корпоратизации получат возможность создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами.

В частности, предприятие "Прогресс", расположенное в Нежине Черниговской области войдет в состав субхолдинга "Боеприпасы и спецхимия". Накануне его посетили генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев и вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Прогресс" является одним из немногих в мире производителей артиллерийских корректируемых снарядов. Кроме продукции военного назначения, он производит медицинскую технику, в частности, офтальмологические аппараты.

Предприятие провело глубокую модернизацию снаряда "Цветник" для полного замещения российских компонентов, которые ранее использовались в его конструкции. "В прошлом году макетные образцы 152-мм корректируемого снаряда успешно прошли полигонные испытания, они готовы к государственным испытаниям и серийному производству в рамках гособоронзаказа ", – сказал директор "Прогресса" Александр Матюхин.

Напомним, 21 декабря 2020 года гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации государственного концерна. Базой для трансформации и реформирования "Укроборонпрома" станет законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который 21 декабря был принят за основу.

В январе "Укроборонпром" и "Prozorro.Продажи" подписали договор, согласно которому имущество предприятий концерна будет передаваться в аренду по результатам открытых электронных торгов.