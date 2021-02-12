Укроборонпром у ході реформи передасть стратегічні підприємства в новий оборонний холдинг

Підприємства в холдингу будуть згруповані за шістьма галузевими напрямками.

Стратегічні підприємства державного концерну "Укроборонпром" зведуть у новий холдинг "Оборонні системи України". Там вони будуть об'єднані в шість галузевих субхолдингів: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів і спецхімії.

Державні оборонні підприємства після корпоратизації отримають можливість створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами.

Зокрема, підприємство "Прогрес", розташоване в Ніжині Чернігівської області увійде до складу субхолдингу "Боєприпаси та спецхімія". Напередодні його відвідали генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв і віце-прем'єр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Прогрес" є одним з небагатьох у світі виробників артилерійських коректованих снарядів. Крім продукції військового призначення, він виробляє медичну техніку, зокрема, офтальмологічні апарати.

Підприємство провело глибоку модернізацію снаряду "Квітник" для повного заміщення російських компонентів, які раніше використовувалися в його конструкції. "У минулому році макетні зразки 152-мм коректованого снаряду успішно пройшли полігонні випробування, вони готові до державних випробувань і серійного виробництва в рамках держоборонзамовлення", — сказав директор "Прогресу" Олександр Матюхін.

Нагадаємо: 21 грудня 2020 року гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації державного концерну. Базою для трансформації і реформування "Укроборонпрому" стане законопроект №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який 21 грудня був ухвалений за основу.

У січні "Укроборонпром" і "Prozorro.Продажі" підписали договір, згідно з яким майно підприємств концерну буде передаватися в оренду за результатами відкритих електронних торгів.