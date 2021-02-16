Проезд в маршрутках Киевской области подорожал из-за убытков во время карантина

Перевозчики могут изменить или закрыть некоторые маршруты из-за критической нехватки денег.

За проезд в маршрутках Киевской области теперь требуют на 2-5 гривен больше в зависимости от маршрута. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал глава областной Ассоциации автоперевозчиков Алексей Павленко.

Стоимость проезда в общественном транспорте на Киевщине подорожала с 15 февраля, хотя ранее перевозчики планировали сохранять цены до марта. Дороже придется платить пассажирам на некоторых маршрутах по Бучацкому, Баришевскому, Броварскому и Макаровскому районов, в некоторых населенных пунктах Киево-Святошинского района, а также тем, кто ездит в сторону Белой Церкви.

Алексей Павленко подчеркнул, что перевозчики в самом Киеве пока не спешат повышать тарифы на проезд, а вот в области ситуация плачевная. Так на фоне карантина многие маршруты стали убыточными из-за резкого сокращения пассажиропотока, некоторые из них планируют объединять или вовсе закрывать.

Ранее заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" предупредил о повышения стоимость проезда в общественном транспорте столицы. По его словам, в КГГА считают такие меры экономически обоснованными из-за уменьшения пассажиропотока, карантинных ограничений и роста минимальной зарплаты. Во время пандемии частные перевозчики несут большие убытки, а городские власти не могут их компенсировать из бюджета.

"Мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд. Это в их компетенции, они только информируют городские власти и дают расчеты. Запретить им мы не можем. Мы слышали разные цифры, главное, что сейчас фигурирует, – это 10-12 гривен, в зависимости от маршрута", – отметил заместитель Кличко.

Что касается муниципального транспорта, городская администрация не хочет поднимать цены из-за снижения платежеспособности граждан. Коммунальным перевозчикам планируют выделять компенсации из киевского бюджета, однако пока выплаты предусмотрены лишь на первый квартал 2021 года.

В то же время, Министерство инфраструктуры планирует сделать весь общественный транспорт в Украине экологически безопасным и уже разработало пошаговый план. Согласно стратегии, "зеленый курс" воплотят в жизнь к 2030 году, для этого нужно развивать инфраструктуру и устанавливать зарядные станции.