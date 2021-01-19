Общественный транспорт в Украине хотят сделать экологичным к 2030 году

На данный момент в Украине находится более 8500 пунктов зарядок.

В Министерстве инфраструктуры подготовили план с пошаговыми действиями для перехода на "зеленый" транспорт до 2030 года, — сообщает Укринформ.

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено обеспечение безопасного экологически чистого и энергоэффективного транспорта. Сейчас есть соответствующий action plan, который в ближайшее время будет приниматься. Он предусматривает конкретные и действенные шаги, которые определяют зеленый курс как один из приоритетов", — сообщил министр инфраструктуры Криклий.

Для перехода на электротранспорт необходимо развивать сопутствующую инфраструктуру, в частности зарядные станции. Внедрять маркировку транспорта для "электричек" и стимулировать развитие альтернативных видов авиационного топлива.

В Министерстве подчеркивают, что количество электрозарядных станций в Украине выросло на 57% за 2 года. На данный момент их более 8500 по всей стране. По словам министра, такого количества недостаточно, так как они сосредоточены в основном на территории городов, а между ними их мало. Поэтому нужно больше станций на магистралях между населенными пунктами.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры рассказали, какие города получат обновленный общественный транспорт.

Ранее Криклий заявлял, что в течение 4 лет будут переданы все порты в частные руки.