Громадський транспорт України хочуть зробити екологічним до 2030 року

Зараз в Україні знаходиться понад 8500 пунктів зарядок.

У Міністерстві інфраструктури підготували план з покроковими діями для переходу на "зелений" транспорт до 2030 року, — повідомляє Укрінформ.

"Національною транспортною стратегією до 2030 року передбачено забезпечення безпечного екологічно чистого та енергоефективного транспорту. Зараз є відповідний action plan, який найближчим часом буде прийматися. Він передбачає конкретні і дієві кроки, які визначають зелений курс як один з пріоритетів", — повідомив міністр інфраструктури Криклій.

Для переходу на електротранспорт необхідно розвивати супутню інфраструктуру, зокрема зарядні станції. Впроваджувати маркування транспорту для "електричок" і стимулювати розвиток альтернативних видів авіаційного палива.

У Міністерстві підкреслюють, що кількість електрозарядних станцій в Україні зросла на 57% за 2 роки. Зараз їх більше 8500 по всій країні. За словами міністра, такої кількості недостатньо, так як вони зосереджені в основному на території міст, а між ними їх мало. Тому потрібно більше станцій на магістралях між населеними пунктами.

Нагадаємо, раніше в Мінінфраструктури розповіли, які міста отримають оновлений громадський транспорт.

Раніше Криклій заявляв, що протягом 4 років будуть передані всі порти в приватні руки.