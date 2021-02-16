Проїзд в маршрутках Київської області подорожчав через збитки під час карантину

Перевізники можуть змінити або закрити деякі маршрути через критичну нестачу грошей.

За проїзд в маршрутках Київської області тепер вимагають на 2-5 гривень більше залежно від маршруту. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова обласної Асоціації автоперевізників Олексій Павленко.

Вартість проїзду в громадському транспорті на Київщині подорожчала з 15 лютого, хоча раніше перевізники планували зберігати ціни до березня. Дорожче доведеться платити пасажирам на деяких маршрутах в Бучацькому, Баришівському, Броварському і Макарівському районах, у деяких населених пунктах Києво-Святошинського району, а також тим, хто їздить в бік Білої Церкви.

Олексій Павленко підкреслив, що перевізники у самому Києві поки не поспішають підвищувати тарифи на проїзд, а ось в області ситуація плачевна. Так, на тлі карантину багато маршрутів стали збитковими через різке скорочення пасажиропотоку, деякі з них планують об'єднувати або зовсім закривати.

Раніше заступник мера Києва Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" попередив про підвищення вартість проїзду в громадському транспорті столиці. За його словами, в КМДА вважають такі заходи економічно обґрунтованими через зменшення пасажиропотоку, карантинних обмежень і зростання мінімальної зарплати. Під час пандемії приватні перевізники зазнають великих збитків, а міська влада не може їх компенсувати з бюджету.

"Ми можемо говорити, що приватники підніматимуть ціни на проїзд. Це в їх компетенції, вони тільки інформують міську владу і дають розрахунки. Заборонити їм ми не можемо. Ми чули різні цифри, головне, що зараз фігурує, — це 10-12 гривень, залежно від маршруту", — зазначив заступник Кличко.

Що стосується муніципального транспорту, міська адміністрація не хоче піднімати ціни через зниження платоспроможності громадян. Комунальним перевізникам планують виділяти компенсації з київського бюджету, однак поки виплати передбачені лише на перший квартал 2021 року.

Водночас, Міністерство інфраструктури планує зробити весь громадський транспорт в Україні екологічно безпечним і вже розробило покроковий план. Згідно зі стратегією, "зелений курс" втілять у життя до 2030 року, для цього потрібно розвивати інфраструктуру і встановлювати зарядні станції.