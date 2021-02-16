"Не вижу серьезных проблем": Устенко ожидает продолжения сотрудничества с МВФ

Советник президента утверждает, что техническая часть переговоров с МВФ продолжается сразу по нескольким направлениям.

Украина ожидает продолжения сотрудничества с МВФ. Техническая часть переговоров с МВФ идет сразу по нескольким направлениям.

Об этом в эфире Радио НВ заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

В частности, по его словам, МВФ продолжает переговоры с Минфином, с Минюстом и Нацбанком.

"С Минфином более-менее понятно, что обсуждается, – параметры 2022 года, некоторые аспекты касательно этого года, но они не такие принципиальные, что их невозможно разрешить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был", – сказал Устенко.

По словам советника Зеленского, те вопросы, которые все еще обсуждаются с МВФ связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом".

По его мнению, сейчас нет причин для беспокойства из-за заявления представителей МВФ.

"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявления со стороны МВФ – точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но рост очевидно будет, по прогнозам КМУ – 4,5%", – сказал Устенко.

А третьей причиной он назвал курсовую стабильность гривны.

Отметим, виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы в формате stand-by завершилась безрезультатно. Миссия работала в период с 21 по 23 декабря, а затем с 11 января по 12 февраля. С представителями Украины обсуждался прогресс во внедрении мероприятий и реформ, входящих в программу действий власти в соглашении stand-by.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявляет, что Украина сможет пройти 2021 год и без денег Международного валютного фонда.