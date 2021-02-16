"Не бачу серйозних проблем": Устенко очікує продовження співпраці з МВФ

Радник президента стверджує, що технічна частина переговорів з МВФ триває відразу за кількома напрямками.

Україна очікує продовження співпраці з МВФ. Технічна частина переговорів з МВФ йде відразу за кількома напрямками.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Зокрема, за його словами, МВФ продовжує переговори з Мінфіном, з Мін'юстом і Нацбанком.

"З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, — параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш усе зрозуміло і теж відчутний прогрес був", — сказав Устенко.

За словами радника Зеленського, ті питання, які все ще обговорюються з МВФ, пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

На його думку, наразі немає причин для занепокоєння через заяви представників МВФ.

"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ — точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна в цьому році перебуває на відновній траєкторії. Можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде в цьому році, але зростання очевидно буде, за прогнозами КМУ — 4,5%", — сказав Устенко.

А третьою причиною він назвав курсову стабільність гривні.

Зазначимо, що віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми у форматі stand-by завершилася безрезультатно. Місія працювала в період з 21 по 23 грудня, а потім з 11 січня по 12 лютого. З представниками України було обговорено прогрес у впровадженні заходів і реформ, що входять у програму дій влади в угоді stand-by.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляє, що Україна зможе пройти 2021 рік і без грошей Міжнародного валютного фонду.