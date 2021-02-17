Великобритания получила разрешение на импорт рыбы в Украину - Госпотребслужба

Совсем скоро потребители смогут покупать британскую продукцию в украинских магазинах.

Правительство Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии согласовала документы, необходимые для ввоза рибных продуктов на территорию Украины. Подробности сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

После выхода Великобритании из Евросоюза сторонам пришлось пересмотреть и заново согласовать многие сертификаты, в том числе и торговые. Так британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел урегулировал вопрос с импортом рыбных продуктов. Благодаря сделке, Украина сможет завозить и продавать рыбу прямиком из Туманного Альбиона.

Руководитель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая подчеркнула, что согласование международных сертификатов на експорт происходит в двустороннем порядке. Специалисты ведомства уже разрабатывают документы для экспорта украинских продуктов в Великобританию.

"Наша задача, чтобы потребители обеих стран были в выигрыше, а бизнес увидел для себя ситуацию «вин-вин». Сейчас мы работаем в режиме 24/7 для того, чтобы Украина и украинский бизнес получили лучшие условия, а украинские потребители — доступ к качественным товарам из Великобритании", — заявила Владислава Магалецкая.

Ранее стало известно, что внешнеторговый дефицит Украины за 2020 год сократился практически к нулевому уровню и составил 0,26 млрд долларов — это в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году. При этом украинцы начали импортировать гораздо меньше товаров и услуг, чем отправили на экспорт. Согласно сообщению Госстата, главной причиной стало снижение дефицита в продаже товаров.

Напомним, что статистика внешней торговли ведется для товаров и услуг раздельно. Пока внешнеторговое сальдо товарами в Украине уже много лет подряд является отрицательным, то показатели услуг стабильно выходят в плюс. В первую очередь, на это влияют высокие доходы от транзита нефти и газа в страны Европейского союза.

При этом аграрный экспорт Украины в ЕС за 2020 год сократился на 10,8%. Так беспошлинный экспорт сливочного масла в 2020 году составил только 6% от разрешенного объема, а в 2019 году эту квоту использовали на 100%.