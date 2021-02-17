Великобританія отримала дозвіл на імпорт риби в Україні — Держспоживслужба

Зовсім скоро споживачі зможуть купувати британську продукцію в українських магазинах.

Уряд Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії погодив документи, необхідні для ввезення рибних продуктів на територію України. Подробиці повідомляє прес-служба Держспоживслужби.

Після виходу Великобританії з Євросоюзу сторонам довелося переглянути і знову погоджувати багато сертифікатів, зокрема й торгові. Так британський Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільських справ врегулював питання з імпортом рибних продуктів. Завдяки угоді, Україна зможе завозити і продавати рибу прямо з Туманного Альбіону.

Керівниця Держспоживслужби Владислава Магалецька підкреслила, що узгодження міжнародних сертифікатів на експорт відбувається в двосторонньому порядку. Фахівці відомства вже розробляють документи для експорту українських продуктів до Великобританії.

"Наше завдання, щоб споживачі обох країн були у виграші, а бізнес побачив для себе ситуацію «він-він». Зараз ми працюємо в режимі 24/7 для того, щоб Україна й український бізнес отримали кращі умови, а українські споживачі — доступ до якісних товарів із Великобританії", — заявила Владислава Магалецька.

Раніше стало відомо, що зовнішньоторговельний дефіцит України за 2020 рік скоротився практично до нульового рівня та склав 0,26 млрд доларів — це в 14,4 разів менше, ніж у 2019 році. Водночас українці почали імпортувати набагато менше товарів і послуг, ніж відправили на експорт. Згідно з повідомленням Держстату, головною причиною стало зниження дефіциту в продажу товарів.

Нагадаємо, що статистика зовнішньої торгівлі ведеться для товарів і послуг окремо. Поки зовнішньоторговельне сальдо товарами в Україні вже багато років поспіль є негативним, то показники послуг стабільно виходять в плюс. Перш за все, на це впливають високі доходи від транзиту нафти та газу в країни Європейського союзу.

При цьому аграрний експорт України в ЄС за 2020 рік скоротився на 10,8%. Так безмитний експорт вершкового масла в 2020 році склав лише 6% від дозволеного обсягу, а в 2019 році цю квоту використовували на 100%.