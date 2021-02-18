"Нафтогаз" в следующие 10 лет инвестирует в добычу газа более 20 млрд долларов (инфографика)

В перспективе запасы газа в Украине могут составлять 500 млрд кубов газа

НАК Нафтогаз Украины к 2025 году вложит в развитие собственной добычи газа 7,3 млрд долларов. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер на презентации стратегии госкомпании в рамках форума "Украина 30".

К 2030 году, по словам Ватерландера, компания намерена инвестировать более 20 млрд долларов на разработку месторождений газа. Для этого "Нафтогаз" будет привлекать международных партнеров и инвесторов и совместно с ними добывать газ.

На данный момент у Нафтогаза есть данные о 254 млрд кубов газа. Это точные, разведанные запасы. При этом 158 млрд кубов газа могут быть обнаружены в перспективе. К 2025 году в компании считают, что объемы перспективного газа могут вырасти до 500 млрд кубов, а количество разведанного, наоборот уменьшиться до 250 млрд кубов.

Согласно данным в презентации НАК Нафтогаз каждый год планирует инвестировать такие суммы:

2021 — 900 млн долларов;

2022 — 1,5 млрд долларов;

2023 — 1,3 млрд долларов;

2024 — 1,6 млрд долларов;

2025 — 1,9 млрд долларов.

Фото: скриншот Youtube

Наибольший объем инвестиций будет в 2027 и 2028 году — по 3,1 млрд долларов. Также отмечается, что в 2021 и 2022 году, из общей суммы инвестиций, Нафтогаз потратит 1,5 млрд долларов на разведку месторождений газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потеряла половину месторождений газа из-за аннексии Крыма. И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявляет, что газ для населения не будет дороже установленных Кабмином 6,99 гривен за куб.