"Нафтогаз" у наступні 10 років інвестує у видобуток газу більше 20 млрд доларів (інфографіка)

У перспективі запаси газу в Україні можуть становити 500 млрд кубів газу

НАК Нафтогаз України до 2025 року вкладе в розвиток власного видобутку газу 7,3 млрд доларів. Про це заявив виконавчий директор Нафтогазу Отто Ватерландер на презентації стратегії держкомпанії в рамках форуму "Україна 30".

До 2030 року, за словами Ватерландера, компанія має намір інвестувати понад 20 млрд доларів на розробку родовищ газу. Для цього "Нафтогаз" залучатиме міжнародних партнерів та інвесторів і спільно з ними добуватиме газ.

Нині у Нафтогазу є дані про 254 млрд кубів газу. Це точні, розвідані запаси. При цьому 158 млрд кубів газу можуть бути виявлені в перспективі. До 2025 року в компанії вважають, що обсяги перспективного газу можуть вирости до 500 млрд кубів, а кількість розвіданого, навпаки зменшитися до 250 млрд кубів.

Згідно з даними в презентації НАК Нафтогаз щороку планує інвестувати такі суми:

2021 — 900 млн доларів;

2022 — 1,5 млрд доларів;

2023 — 1,3 млрд доларів;

2024 — 1,6 млрд доларів;

2025 — 1,9 млрд доларів.

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Найбільший обсяг інвестицій буде в 2027 і 2028 роках — по 3,1 млрд доларів. Також наголошується, що в 2021 і 2022 році, із загальної суми інвестицій, Нафтогаз витратить 1,5 млрд доларів на розвідку родовищ газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна втратила половину родовищ газу через анексію Криму. В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявляє, що газ для населення не буде дорожче встановлених Кабміном 6,99 гривень за куб.