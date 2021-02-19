Путь к отказу от наличных. Предварительно одобрены новые правила для рынка платежных услуг

Новый законопроект изменяет подходы к регулированию платежного рынка и расширяет круг поставщиков платежных услуг.

Верховная Рада 19 февраля приняла в первом чтении законопроект о платежных услугах (№ 4364), разработанный под руководством главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева.

Ныне действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине был принят еще в 2001 году. Он морально устарел и не соответствует современным требованиям и международным практикам.

По словам Гетманцева, законопроект изменяет подходы к правовому регулированию платежного рынка, расширяет круг поставщиков платежных услуг для создания условий развития безналичной (cashless) экономики в стране.

Предложенное проектом регулирования платежного рынка предполагает такие ключевые изменения:

будут существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми, а две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;

разрешат создание малых платежных учреждений с упрощенными требованиями к ним;

поставщики платежных услуг будут приобретать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, которые получили соответствующую лицензию;

будет создана регуляторная платформа для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, которой предусматривает тесное взаимодействие со стартапами и понимание их потребностей;

появится основание для введения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;

условия предоставления платежных услуг станут более прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них;

повысятся требования к защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества;

повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности речь идет об усиленной аутентификации пользователей.

В ходе обсуждения проекта закона депутаты договорились внести ряд уточнений при подготовке его ко второму чтению.

Напомним, система электронных межбанковских платежей (СЭП) Национального банка начала работать в режиме 23/7. Переход на новый режим работы состоялся 3 августа 2020 года.

В 2020 году через СЭП осуществлено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн, что больше на 38% по сумме, чем в 2019 году. В среднем за день в СЭП обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. Потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей. Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году выполнили в системе банки Украины и их филиалы — 94% от их общего количества.

Компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, видимо, решила расширить его функционал. На днях она подала заявку на регистрацию новой торговой марки под названием TikTok Payments, из чего можно сделать вывод, что в скором времени пользователи смогут оплачивать покупку товаров и услуг, не выходя из приложения.