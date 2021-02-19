Шлях до відмови від готівки. Попередньо схвалені нові правила для ринку платіжних послуг

Новий законопроект змінює підходи до регулювання платіжного ринку та розширює коло постачальників платіжних послуг.

Верховна Рада 19 лютого ухвалила в першому читанні законопроект про платіжні послуги (№4364 ), розроблений під керівництвом глави фінансового комітету ВР Данила Гетманцева.

Нині чинний закон про платіжні системи та переказ коштів в Україні був ухвалений ще в 2001 році. Він морально застарів та не відповідає сучасним вимогам і міжнародним практикам.

За словами Гетманцева, законопроект змінює підходи до правового регулювання платіжного ринку, розширює коло постачальників платіжних послуг для створення умов розвитку безготівкової (cashless) економіки в країні.

Запропоноване проектом регулювання платіжного ринку передбачає такі ключові зміни:

існуватимуть дев'ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими, а дві — нефінансовими; також буде визначене коло їх постачальників;

дозволять створення малих платіжних установ зі спрощеними вимогами до них;

постачальники платіжних послуг набуватимуть статусу фінансових установ одночасно з правом на надання платіжних послуг;

небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов'язкової участі в платіжних системах;

випускати електронні гроші й емітувати платіжні карти зможуть не тільки банки, а й інші постачальники платіжних послуг, які отримали відповідну ліцензію;

буде створена регуляторна платформа для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, яка передбачає тісну взаємодію зі стартапами і розуміння їх потреб;

з'явиться підстава для введення "відкритого банкінгу" в платіжній інфраструктурі України;

умови надання платіжних послуг стануть прозорішими, а клієнти отримуватимуть більше інформації про них;

підвищаться вимоги до захисту прав користувачів, зокрема з метою мінімізації кібершахрайства;

підвищаться вимоги до безпеки платіжних операцій, зокрема йдеться про посилену аутентифікацію користувачів.

У процесі обговорення проекту закону депутати домовилися внести низку уточнень під час підготовці його до другого читання.

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