Молодые фермеры в Украине получат деньги из госбюджета, – законопроект

Кабмин должен будет разработать программы поддержки новосозданных фермерских хозяйств и фермеров, которым нет еще 35 лет.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4046 о стимулировании деятельности фермерских хозяйств.

Новосозданным (первые три года существования) фермерским хозяйствам может предоставляться помощь из госбюджета в определенном Кабмином размере. Законопроект также вводит господдержку фермерским хозяйствам, руководители которых имеют возраст до 35 лет включительно. Такая денежная помощь предоставляется за счет государственного бюджета в размере и в порядке, который установит Кабмин.

Проект предлагает разрешить фермерским хозяйствам-арендаторам с письменного согласия арендодателя возводить жилые дома, здания и сооружения, производить многолетние насаждения, возводить водохозяйственные сооружения и мелиоративные системы.

Участники фермерского хозяйства получат право передавать свои земельные участки в собственность данного хозяйства. В уставный капитал хозяйства можно будет вносить земельные участки, принадлежащие ему по праву собственности или пользования.

Документ также определяет круг получателей господдержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств и создает одинаковые условия для всех фермеров.

Напомним, операции с сельхозземлями в Украине будут разрешены с 1 июля 2021 года, но чтобы рынок запустился полноценно, за оставшиеся до этой даты полгода предстоит сделать очень многое. Например, Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра должна закончить инвентаризацию земель и презентовать публичную кадастровую карту. На ней будут указаны все земли: государственные, коммунальные, частные. Но процесс затягивается, в том числе из-за коррупционных скандалов внутри Госгеокадастра.

Кроме того, в Верховной Раде лежат несколько законопроектов, связанных с запуском земельного рынка. Под номером 2194 — об упрощении процесса передачи госземель в собственность территориальных общин, под номером 2195 — об электронных земельных аукционах.

А еще правительство должно утвердить увесистую пачку подзаконных актов. По словам экс-министра экономики Тимофея Милованова, чтобы отшлифовать нормативную базу в срок, Кабмин должен каждую неделю принимать по два постановления.

На фоне протестов фермеров в столице Индии Нью-Дели, МВД страны приказало на 12 часов отключить интернет в ряде районов города с целью обеспечения общественного порядка. Правительство заявляет, что реформы приведут к либерализации сельскохозяйственного сектора, но фермеры говорят, что они потеряют доход.