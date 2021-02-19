Молоді фермери в Україні отримають гроші з держбюджету, — законопроект

Кабмін повинен буде розробити програми підтримки новостворених фермерських господарств та фермерів, яким немає ще 35 років.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №4046 про стимулювання діяльності фермерських господарств.

Новоствореним (перші три роки існування) фермерським господарствам може надаватися допомога з держбюджету у визначеному Кабміном розмірі. Законопроект також вводить держпідтримку фермерським господарствам, вік керівників котрих до 35 років включно. Така грошова допомога надається за рахунок державного бюджету в розмірі та в порядку, який встановить Кабмін.

Проект пропонує дозволити фермерським господарствам-орендарям за письмовою згодою орендодавця зводити житлові будинки, будівлі та споруди, проводити багаторічні насадження, зводити водогосподарські споруди та меліоративні системи.

Учасники фермерського господарства отримають право передавати свої земельні ділянки у власність цього господарства. У статутний капітал господарства можна буде вносити земельні ділянки, що належать йому на праві власності або користування.

Документ також визначає коло одержувачів держпідтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств і створює однакові умови для всіх фермерів.

Нагадаємо, операції із сільгоспземлями в Україні будуть дозволені з 1 липня 2021 року, але щоб ринок запустився повноцінно, за півроку, які залишилися до цієї дати, потрібно зробити дуже багато. Наприклад, Держслужба з питань геодезії, картографії та кадастру повинна закінчити інвентаризацію земель і презентувати публічну кадастрову карту. На ній будуть вказані всі землі: державні, комунальні, приватні. Але процес затягується, зокрема через корупційні скандали всередині Держгеокадастру.

Крім того, у Верховній Раді лежать кілька законопроектів, пов'язаних із запуском земельного ринку. Під номером 2194 — про спрощення процесу передачі держземель у власність територіальних громад, під номером 2195 — про електронні земельні аукціони.

А ще уряд повинен затвердити важку пачку підзаконних актів. За словами екс-міністра економіки Тимофія Милованова, щоб відшліфувати нормативну базу в термін, Кабмін повинен щотижня ухвалювати по дві постанови.

На тлі протестів фермерів у столиці Індії Нью-Делі, МВС країни наказало на 12 годин відключити інтернет у низці районів міста з метою забезпечення громадського порядку. Уряд заявляє, що реформи приведуть до лібералізації сільськогосподарського сектора, але фермери кажуть, що вони втратять дохід.