Биткоин установил новый ценовой рекорд: теперь дороже $53 тысяч

Самая популярная криптовалюта продолжает стремительно расти в цене и обновила свой исторический максимум.

19 февраля курс известной криптовалюты биткоин (bitcoin) поставил новые рекорд в 53 тысячи долларов — это самая высокая стоимость за всю историю существования. Такой результат установили по результатам торгов на криптовалютной бирже CoinDesk.

За сутки биткоин вырос примерно на 3,5%. По состоянию на 18:00 по киевскому времени цена одной криптовалютной единицы составила 53,7 тысячи американских доллара. По графику можно заметить, что после заметной просадки до 51 024 долларов в пятницу утром криптовалюта резко пошла в гору, пока не пробила новую отметку.

Последнюю неделю биткоин демонстрирует уверенный рост. Так 16 февраля он превысил психологическую отметку в 50 тысяч долларов, а уже на следующий день вырос на 6,25% до 52,2 тысячи.

Курс биткоина начал стремительно расти после того, как автокомпания Tesla американского миллиардера Илона Маска сообщила о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Предприятие даже объявило, что готовится принимать биткоины, как средство оплатыэ.

Ранее стало известно, что самый крупный мировой поставщик платежных услуг в криптовалюте, сервис BitPay, добавил поддержку электронного кошелька Apple Pay. Теперь все обладатели дебетовых карт BitPay смогут привязать их в Apple Wallet, чтобы расплачиваться биткоинами в магазинах или переводить их в другую валюту по своему желанию.

В Украине добыча криптовалют набирает обороты, недавно СБУ сообщила о мошенниках, которые устанавливали людям майнинг-фермы и переводили валюту с их кошельков. В процессе злоумышленники вмешивались в работу компьютерных системы граждан и коммунальных электросетей во Львовской области.

Во время обысков правоохранители обнаружили 9 комплексов майнинговых ферм и оборудование для незаконного подключения к электросетям. Начаты уголовные производства по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и мошенничестве, фигурантами которых стали два человека.