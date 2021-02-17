Биткоин стал еще дороже: более 52 тыс долларов за криптомонету

Самая популярная криптовалюта вновь побила исторический рекорд своей стоимости.

Цена самой дорогой и популярной криптовалюты – биткоина – в очередной побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

По данным сервиса, вечером 17 февраля цена криптовалюты в ходе торговой сессии росла на 6,25 процента и в пике достигала 52 232 тысячи долларов. Сейчас цена немного снизилась.

Предыдущий рекорд был установлен во вторник, 16 февраля, когда цена биткоина достигла 50 тысяч долларов.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Также компания Tesla также планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары.

Ранее сообщалось, что из-за своей волатильности любая криптовалюта не сможет стать ни платежным средством, ни активом, защищающим от рисков. Об этом написал американский публицист, экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб. "Я избавляюсь от своих биткоинов", — заявил он. Талеб считает, валюта не должна быть более волатильной, чем то, что за нее можно купить или продать. "Вы не можете устанавливать цену на товары в биткоинах, — подчеркнул он. – В этом отношении это провал (по крайней мере, на данный момент)".

От покупки биткоинов предостерег американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.