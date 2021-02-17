Біткоїн став ще дорожчим: більше 52 тис доларів за криптомонету

Найпопулярніша криптовалюта знову побила історичний рекорд своєї вартості.

Ціна найдорожчої та популярної криптовалюти — біткоїна — вкотре побила історичний рекорд. Про це свідчать дані майданчики CoinDesk.

За даними сервісу, увечері 17 лютого ціна криптовалюти під час торгової сесії росла на 6,25% і в піку досягала 52 232 тисячі доларів. Зараз ціна трохи знизилася.

Попередній рекорд був встановлений у вівторок, 16 лютого, коли ціна біткоїна досягла 50 тисяч доларів.

Різке зростання біткоїна почалося після оголошення компанією Tesla про покупку криптовалюти на 1,5 мільярди доларів. Компанія Tesla також планує почати приймати біткоїни як оплату за свої товари.

Раніше повідомлялося, що через свою волатильність будь-яка криптовалюта не зможе стати ні платіжним засобом, ні активом, що захищає від ризиків. Про це написав американський публіцист, економіст і трейдер, автор книги "Чорний лебідь" Насім Талеб. "Я позбавляюся своїх біткоїнів", — заявив він. Талеб вважає, валюта не повинна бути більш волатильною, ніж те, що за неї можна купити або продати. "Ви не можете встановлювати ціну на товари в біткоїнах, — підкреслив він. — У такій справі це провал (принаймні, зараз)".

Від покупки біткоїнів застеріг американський економіст Нуріель Рубіні, який передбачив світову фінансову кризу 2008-2009 років.