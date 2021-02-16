Биткоин впервые преодолел психологический рубеж в 50 000 долларов

В январе биткоин упал с 40 000 до 31 000, но потом начал опять расти.

Цена криптовалюты Bitcoin продолжает расти и 16 февраля преодолела рубеж в 50 000 долларов. Но через несколько минут за него уже предлагали на несколько сотен долларов меньше. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

[ + – ] Динамика торгов биткоинами

Напомним, активный рост стоимости биткоина начался 15 декабря 2020 года, когда курс достиг 20 тысяч долларов.

Из-за своей волатильности любая криптовалюта не сможет стать ни платежным средством, ни активом, защищающим от рисков. Об этом написал американский публицист, экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб. "Я избавляюсь от своих биткоинов", — заявил он. Талеб считает, валюта не должна быть более волатильной, чем то, что за нее можно купить или продать. "Вы не можете устанавливать цену на товары в биткоинах, — подчеркнул он. – В этом отношении это провал (по крайней мере, на данный момент)".

От покупки биткоинов предостерег американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Он написал колонку для FT после того, как компания Tesla Илона Маска купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и спровоцировала новую волну подорожания криптовалют. Рубини уверен, что криптовалюты – это пузырь, который снова лопнет, как уже было в 2017 году. Он назвал несколько причин не инвестировать в биткоин. Криптовалюты нельзя расценивать как активы: в отличие от ценных бумаг и коммерческой недвижимости они не создают денежный поток. В отличие от золота и жилой недвижимости они не имеют практического применения. В отличие от традиционных валют — не предоставляют ликвидность и не могут использоваться для платежей.

В конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.

"Потребление электроэнергии биткоином и, следовательно, производство CO2 постоянно увеличиваются и будут расти в будущем. Очень плохо, что вся эта энергия буквально тратится на игру в лотерею", – говорит Дэвид Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейна".