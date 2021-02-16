Биткоин впервые преодолел психологический рубеж в 50 000 долларов
В январе биткоин упал с 40 000 до 31 000, но потом начал опять расти.
Цена криптовалюты Bitcoin продолжает расти и 16 февраля преодолела рубеж в 50 000 долларов. Но через несколько минут за него уже предлагали на несколько сотен долларов меньше. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.
Напомним, активный рост стоимости биткоина начался 15 декабря 2020 года, когда курс достиг 20 тысяч долларов.
Из-за своей волатильности любая криптовалюта не сможет стать ни платежным средством, ни активом, защищающим от рисков. Об этом написал американский публицист, экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб. "Я избавляюсь от своих биткоинов", — заявил он. Талеб считает, валюта не должна быть более волатильной, чем то, что за нее можно купить или продать. "Вы не можете устанавливать цену на товары в биткоинах, — подчеркнул он. – В этом отношении это провал (по крайней мере, на данный момент)".
От покупки биткоинов предостерег американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Он написал колонку для FT после того, как компания Tesla Илона Маска купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и спровоцировала новую волну подорожания криптовалют. Рубини уверен, что криптовалюты – это пузырь, который снова лопнет, как уже было в 2017 году. Он назвал несколько причин не инвестировать в биткоин. Криптовалюты нельзя расценивать как активы: в отличие от ценных бумаг и коммерческой недвижимости они не создают денежный поток. В отличие от золота и жилой недвижимости они не имеют практического применения. В отличие от традиционных валют — не предоставляют ликвидность и не могут использоваться для платежей.
В конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.
"Потребление электроэнергии биткоином и, следовательно, производство CO2 постоянно увеличиваются и будут расти в будущем. Очень плохо, что вся эта энергия буквально тратится на игру в лотерею", – говорит Дэвид Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейна".