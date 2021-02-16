Біткоїн вперше подолав психологічну межу в 50 000 доларів

У січні біткоїн впав з 40 000 до 31 000, але потім почав знову зростати.

Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує рости і 16 лютого подолала рубіж 50 000 доларів. Але через кілька хвилин за нього вже пропонували на кілька сотень доларів менше. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Binance.

[ + – ] Динаміка торгів біткоіни

Нагадаємо, активне зростання вартості біткоїна розпочалося 15 грудня 2020 року, коли курс досяг 20 тисяч доларів.

Через свою волатильність будь-яка криптовалюта не зможе стати ні платіжним засобом, ні активом, що захищає від ризиків. Про це написав американський публіцист, економіст і трейдер, автор книги "Чорний лебідь" Нассим Талеб. "Я рятуюся від своїх біткоїнів", — заявив він. Талеб вважає, валюта не повинна бути волатильнішою, ніж те, що за неї можна купити або продати. "Ви не можете встановлювати ціну на товари в біткоїнах, — підкреслив він. — У цьому відношенні це провал (принаймні, наразі)".

Від покупки біткоїнів застеріг американський економіст Нуріель Рубіні, що передбачив світову фінансову кризу 2008-2009 років. Він написав колонку для FT після того, як компанія Tesla Ілона Маска купила біткоїни на 1,5 млрд доларів і спровокувала нову хвилю подорожчання криптовалюти. Рубіні впевнений, що криптовалюта — це міхур, який знову лусне, як вже було у 2017 році. Він назвав кілька причин не інвестувати в біткоїни. Криптовалюту не можна розцінювати як активи: на відміну від цінних паперів і комерційної нерухомості вони не створюють грошовий потік. На відміну від золота і житлової нерухомості вони не мають практичного застосування. На відміну від традиційних валют — не пропонують ліквідність і не можуть використовуватися для платежів.

В кінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.

"Споживання електроенергії біткоїнами а, отже, виробництво CO2 постійно збільшуються і зростатимуть у майбутньому. Дуже погано, що вся ця енергія буквально витрачається на гру в лотерею", — говорить Девід Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейну".