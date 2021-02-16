Біткоїн вперше подолав психологічну межу в 50 000 доларів
У січні біткоїн впав з 40 000 до 31 000, але потім почав знову зростати.
Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує рости і 16 лютого подолала рубіж 50 000 доларів. Але через кілька хвилин за нього вже пропонували на кілька сотень доларів менше. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Binance.
Нагадаємо, активне зростання вартості біткоїна розпочалося 15 грудня 2020 року, коли курс досяг 20 тисяч доларів.
Через свою волатильність будь-яка криптовалюта не зможе стати ні платіжним засобом, ні активом, що захищає від ризиків. Про це написав американський публіцист, економіст і трейдер, автор книги "Чорний лебідь" Нассим Талеб. "Я рятуюся від своїх біткоїнів", — заявив він. Талеб вважає, валюта не повинна бути волатильнішою, ніж те, що за неї можна купити або продати. "Ви не можете встановлювати ціну на товари в біткоїнах, — підкреслив він. — У цьому відношенні це провал (принаймні, наразі)".
Від покупки біткоїнів застеріг американський економіст Нуріель Рубіні, що передбачив світову фінансову кризу 2008-2009 років. Він написав колонку для FT після того, як компанія Tesla Ілона Маска купила біткоїни на 1,5 млрд доларів і спровокувала нову хвилю подорожчання криптовалюти. Рубіні впевнений, що криптовалюта — це міхур, який знову лусне, як вже було у 2017 році. Він назвав кілька причин не інвестувати в біткоїни. Криптовалюту не можна розцінювати як активи: на відміну від цінних паперів і комерційної нерухомості вони не створюють грошовий потік. На відміну від золота і житлової нерухомості вони не мають практичного застосування. На відміну від традиційних валют — не пропонують ліквідність і не можуть використовуватися для платежів.
В кінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.
"Споживання електроенергії біткоїнами а, отже, виробництво CO2 постійно збільшуються і зростатимуть у майбутньому. Дуже погано, що вся ця енергія буквально витрачається на гру в лотерею", — говорить Девід Джерард, автор книги "Атака 50-футового блокчейну".