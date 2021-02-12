Под Львовом мошенники майнили биткоины за счет коммунальщиков

Кроме того, мошенники устанавливали клиентам майнинг-фермы, а затем воровали валюту с их кошельков.

СБУ разоблачили на Львовщине механизм присвоения криптовалюты с помощью несанкционированного вмешательства в работу компьютерных системы граждан и коммунальных электросетей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, незаконный майнинг организовали двое жителей Львовской области. Они предлагали услуги по установке и обслуживанию майнинг-ферм для клиентов, которых подыскивали через личные связи.

После монтажа ферм, мошенники присваивали добытую криптовалюту через несанкционированный доступ к онлайн-кошелькам пользователей.

"Также для минимизации собственных затрат при майнинге дельцы осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным", — сообщили правоохранители.

В ходе обысков СБУ нашли 9 комплексов майнингферм и оборудование для незаконного подключения к электросетям.

Открыты уголовные производства по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и мошенничестве (ст.361, ч.3. ст.190 УК Украины).

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела биткоинами на 3 млн гривен. Женщине доверили управление криптовалютой, чтобы та увеличила прибыль, но она сказала потерпевшей, что все инвестиции обесценились.

Кроме того, житель Великобритании, который случайно выбросил жесткий диск с 7500 биткоинами в мусор, предложил местным властям более 70 млн долларов за разрешение раскопать свалку.