Під Львовом шахраї майнили біткоїни за рахунок комунальників

Крім того, шахраї встановлювали клієнтам майнінг-ферми, а потім крали валюту з їх гаманців.

СБУ викрили на Львівщині механізм привласнення криптовалюти за допомогою несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних системи громадян і комунальних електромереж. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередніми даними, незаконний майнінг організували двоє мешканців Львівської області. Вони пропонували послуги з встановлення та обслуговування майнінг-ферм для клієнтів, яких підшукували через особисті зв'язки.

Після монтажу ферм, шахраї привласнювали здобуту криптовалюту через несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.

"Також для мінімізації власних витрат при майнінг аферисти здійснювали незаконні підключення до електромереж, зокрема комунальних", — повідомили правоохоронці.

Під час обшуків СБУ знайшли 9 комплексів майнінгферм та обладнання для незаконного підключення до електромереж.

Відкрито кримінальні провадження за статтями про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів і шахрайство (ст.361, ч.3. Ст.190 КК України).

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру жінці, яка незаконно заволоділа біткоїнами на 3 млн гривень. Жінці довірили управління криптовалютою, щоб та збільшила прибуток, але вона сказала потерпілій, що всі інвестиції знецінилися.

Крім того, житель Великобританії, який випадково викинув жорсткий диск з 7500 біткоїнів у сміття, запропонував місцевій владі більше 70 млн доларів за дозвіл розкопати звалище.