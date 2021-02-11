Киевлянка украла биткоины на 3 млн гривен, ей грозит до 12 лет тюрьмы

Женщине доверили управление криптовалютой, чтобы та увеличила прибыль, но она сказала потерпевшей, что все инвестиции обесценились.

Прокуратура сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела биткоинами на 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея цели его выполнять. Так, злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ему виртуальных активов", — сказано в сообщении.

После окончания сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли.

Она объяснила это обвалом на рынке криптовалют. Полученные биткоины подозреваемая вывела на банковские счета и перевела на электронные кошельки.

Теперь ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, житель Великобритании, который случайно выбросил жесткий диск с 7500 биткоинами в мусор, предложил местным властям более 70 млн долларов за разрешение раскопать свалку.

Желающие разбогатеть активно взялись майнить биткоины, что заставило власти некоторых стран принять меры. Так, в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.