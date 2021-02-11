Киянка вкрала біткоїни на 3 млн гривень, їй загрожує до 12 років в'язниці
Жінці довірили управління криптовалютою, щоб та збільшила прибуток, але вона сказала потерпілій, що всі інвестиції знецінилися.
Прокуратура повідомила про підозру жінці, яка незаконно заволоділа біткоїнами на 3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, маючи досвід у сфері торгівлі на ринку віртуальних активів, уклала з потерпілою договір доручення на управління криптовалютою, не маючи мети його виконувати. Так, зловмисниця щомісяця посилала потерпілій недостовірні звіти про прибутковість управління наданих йому віртуальних активів", — сказано в повідомленні.
Після закінчення термінів договору підозрювана відмовилася передати потерпілій інвестиції й отриману частину прибутку.
Вона пояснила це обвалом на ринку криптовалюти. Отримані біткоїни підозрювана вивела на банківські рахунки і перевела на електронні гаманці.
Наразі їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо: житель Великобританії, який випадково викинув жорсткий диск з 7500 біткоїнами в сміття, запропонував місцевій владі понад 70 млн доларів за дозвіл розкопати звалище.
Охочі розбагатіти активно взялися майнити біткоїни, що змусило владу деяких країн вжити заходів. Так, у кінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.