Дело — труба. Как государство возвращает контроль над трубопроводом "Прикарпатзахидтранса"

Президент обязал Генпрокуратуру, НАБУ и СБУ разобраться, кто и почему эксплуатирует трубопровод, по которому в страну идет дизель из России.

Указ президента от 19 февраля №66/2021 вводит в действие решение СНБО относительно ситуации с нефтепродуктопроводом. Документом признана бездеятельность Кабмина в 2015 году, из-за которой государство потеряло контроль над трубопроводом. Нынешнее решение СНБО предписывает госорганам проверить передачу в эксплуатацию трубопровода частной компании, а также соблюдение ею таможенного законодательства. СНБО рекомендует Офису генпрокурора вместе с НАБУ обеспечить защиту интересов государства относительно права собственности на части нефтепродуктопровода.

Длинные суды

О том, что участки трубопровода "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" не контролируются Украиной, а эксплуатируются частной компанией "Прикарпатзахидтранс", знали давно. Неправомерность этой эксплуатации прокуратура годами оспаривала в судах, дело переходило из одной инстанции в другую, пока в 2018-м не оказалось в Кассационном хозсуде Верховного Cуда. Последний встал на сторону "Прикарпатзахидтранса", признав за частной компанией право владения нефтепродуктопроводом.

Свое решение суд обосновал так: компания доказала, что инвестировала в трубопровод в 18 раз больше, чем оценочная стоимость всех активов трубопровода в 1992 году, когда его передали на баланс "Прикарпатзахидтрансу". Тем самым суд решил, что это уже не тот трубопровод, что раньше, а новый.

"В соответствии с ч.4 ст. 332 ГКУ, если стоимость переработки и созданной новой вещи существенно превышает стоимость материала, право собственности на новую вещь получает лицо, которое совершило такую переработку", — отмечено в решении суда.

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Кто владеет трубой

Согласно данным системы YouControl, эксплуатирующая трубу компания "Прикарпатзахидтранс" принадлежит гражданину Германии Анатолию Шеферу (49%), а также гражданину Беларуси Николаю Воробью (51%). Доходы компании за 2019 год составили примерно 300 млн грн. По самым скромным оценкам независимых экспертов, стоимость компании составляет $125 млн. Анатолия Шефера связывают с орбитой народного депутата и бизнесмена Виктора Медведчука, хотя формально нефтепродуктопровод к нему отношения не имеет. В "Прикарпатзахидтрансе" заявляют, что "придерживаются закона и будут защищать предприятие от большевицкой национализации".

Дизель в цене

По трубопроводу в Украину поступало российское дизельное топливо, которое в структуре украинского рынка дизеля занимает порядка 40%. Кроме трубопровода для поставок дизеля в нашу страну импортеры используют железную дорогу. По данным Консалтинговой группы "А-95", объем импорта дизеля через "Прикарпатзахидтранс" в 2019 году составил 1,23 млн т, а в 2020-м — 0,63 млн т. Доля компании за прошлый год в поставках дизеля в страну — 8,5%. Теперь, когда эксперты говорят, что трубопровод, вероятно, остановят, импортеры увеличат поставки из Беларуси, Турции и ЕС.

"Рост оптовых цен на дизель будет только в центральных и западных регионах. В целом же говорим о росте плюс 0,3 грн на литре. Конкурентная среда будет меняться, но серьезной коррекции цен не произойдет", — считает Сергей Куюн, директор КГ "А-95".

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев уверен, что из-за остановки трубопровода цены на дизель вырастут максимум на 1%.